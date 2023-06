Dieta chetogenica: benefici e menù

Alcuni regimi alimentari dimagranti risultano essere particolarmente restrittivi e rigidi, ma molto efficaci nella lotta ai chili di troppo. Un regime alimentare come la dieta chetogenica è assolutamente valido, ma necessita dei giusti consigli e di alcune regole da seguire. Scopriamo cosa mangiare e il menù indicato.

Dieta chetogenica

Un regime alimentare dimagrante che permette di dimagrire in poco tempo, Un programma alimentare come la dieta chetogenica funziona molto bene e aiuta a dimagrire rapidamente. Essendo un regime molto rigido e restrittivo, quindi non indicato a tutti, è bene chiedere consiglio a un esperto o nutrizionista.

Un tipo di regime da seguire soltanto per pochi giorni proprio perché non indicato a tutti i soggetti che vogliono perdere peso rapidamente. Un regime che è del tutto povero di calorie e permette di ricavare le energie dai grassi anziché dai carboidrati. In questo tipo di programma alimentare bisognerebbe consumare fino a 30 grammi di carboidrati.

La dieta chetogenica si basa su una tripartizione suddivisa in 5% di carboidrati, quindi davvero un consumo minimo e limitato, 20% di proteine e 75% di grassi. Si chiama in questo modo proprio perché prevede l’entrata in chetosi, ovvero delle sostanze che facilitano e agevolano il percorso di dimagrimento.

Un programma alimentare che riduce il consumo e l’apporto di carboidrati porta poi a formare i corpi chetonici. Ci sono poi diverse varianti come la standard, modificata dove cambia l’apporto dei nutrienti. Ci sono anche programmi alimentari come la dieta chetogenica vegana o vegetariana, ma come sempre è bene chiedere agli esperti.

Dieta chetogenica: menù e consigli

Un regime dimagrante e alimentare come la dieta chetogenica prevede un’alimentazione in cui certi cibi vanno limitati o addirittura aboliti perché non indicati nel percorso di dimagrimento. Per esempio, sono esclusi del tutto il pane, la pasta, il riso, ovvero tutti quegli alimenti e cibi che contengono tantissimi carboidrati.

Da qui si forma la cosiddetta chetosi, che dà poi il nome a questo regime alimentare. In questo modo si bruciano i grassi anziché i carboidrati in modo da trarre molte energie. Nel momento in cui si cominciano a ridurre i carboidrati, avviene poi il processo di chetosi. In questo programma, ci sono altri alimenti che è meglio non assumere.

I legumi, i cereali, ma anche le bevande gassate diverse dall’acqua non vanno inserite. Per quanto riguarda il menù della dieta chetogenica, qui forniamo un esempio di indicazione da seguire in un giorno della settimana per capire come funziona:

Colazione: latte intero e ciotola di frutti rossi

Pranzo: insalata di pomodori con ricotta e un frutto di stagione

Cena: omelette, radicchio e del frutto fresco di stagione.

Per quanto concerne il fine settimana, si consiglia di optare per qualcosa di diverso e maggiormente ricco di nutrienti, quindi:

Colazione: latte intero e due fette biscottate

Pranzo: bistecca al manzo con i funghi accompagnata da un frutto di stagione

Cena: salmone, cavolfiore e un frutto

Dieta chetogenica: integratore

