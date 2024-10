Come contrastare la cellulite con un allenamento mirato

La cellulite è un inestetismo che colpisce molte persone, indipendentemente dalla loro forma fisica. È caratterizzata da un aspetto a buccia d’arancia della pelle, che può essere fonte di disagio e insicurezza. Fortunatamente, esistono metodi efficaci per contrastarla, e uno dei più validi è l’allenamento mirato. Il fisioterapista Pietro Marconi, esperto in esercizio terapeutico, ha sviluppato un programma di allenamento specifico che può essere eseguito a giorni alterni.

Il programma di allenamento

Il programma di allenamento proposto da Marconi è semplice e può essere svolto anche a casa. Si inizia con un esercizio di base: la Bicicletta. Questo esercizio è fondamentale per attivare la circolazione e tonificare i muscoli delle gambe. Si consiglia di eseguire 3 serie da 30 secondi. Per chi è già allenato, è possibile aumentare la durata a 1 minuto per serie.

Esercizi complementari per tonificare

Il secondo esercizio è rappresentato dagli Spostamenti laterali. Questo movimento aiuta a tonificare i muscoli della zona laterale della coscia, combinando una parte aerobica con un’azione di rinforzo. Si consigliano 3 serie da 20 passi. Successivamente, si possono eseguire Affondi alternati, un esercizio che coinvolge diversi gruppi muscolari e che richiede 3 serie da 10 ripetizioni.

Importanza dello stretching

Infine, è fondamentale non trascurare lo Stretching attivo. Questo esercizio aiuta a mantenere la flessibilità e a prevenire infortuni. Si consiglia di eseguire 3 serie da 5 ripetizioni per lato. Combinando questi esercizi in un programma regolare, è possibile ottenere risultati visibili nel tempo.

Per chi desidera approfondire, è disponibile un video dimostrativo che illustra ogni esercizio in dettaglio. Ricordate che la costanza è la chiave per ottenere risultati duraturi e che è sempre consigliabile consultare un professionista prima di iniziare un nuovo programma di allenamento.