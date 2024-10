Introduzione alla linea Filler Code

La bellezza della pelle è un obiettivo comune per molti, e DIBI Milano ha recentemente lanciato la sua nuova linea Filler Code, progettata per combattere le rughe e le imperfezioni cutanee. Questa gamma di prodotti è stata presentata durante un evento esclusivo dedicato al mondo della bellezza, svoltosi presso lo showroom On House a Milano. La linea si propone di agire come un vero e proprio “architetto del viso”, migliorando l’aspetto generale senza compromettere l’armonia dei lineamenti.

Come funziona Filler Code

Filler Code si distingue per l’uso innovativo dell’enzimologia in cosmetica. Questo trattamento agisce in modo mirato su tutti i tipi di rughe, siano esse superficiali, profonde, da contrazione o da stress. La sua formula è progettata per lavorare su tre dimensioni spaziali dell’imperfezione: profondità, estensione e larghezza. I risultati sono visibili già dopo poche applicazioni, con un ringiovanimento cutaneo che può arrivare fino a cinque anni, secondo i test clinici condotti.

I prodotti della linea Filler Code

La gamma Filler Code comprende diversi prodotti, ognuno con specifiche funzioni. Tra questi, la crema “Miracle” è particolarmente apprezzata per il suo effetto riempitivo immediato. Applicabile su viso, collo e décolleté, questa crema è formulata per combattere i segni dell’età e migliorare la compattezza della pelle. Il prezzo per un vaso da 50ml è di 95 euro.

Un altro prodotto di punta è il contorno occhi e labbra riempimento sublime, che offre un effetto “ritocco” per ridisegnare l’espressività di occhi e labbra. Grazie a polveri foto-riflettenti, questo trattamento mimetizza le rughe, creando un effetto ottico di correzione istantanea. Il prezzo per un vaso da 15ml è di 65 euro.

Infine, il trattamento assoluto di riempimento è un siero liquido da applicare su viso, contorno occhi e labbra. La sua texture fluida e l’alta concentrazione di sostanze funzionali garantiscono risultati rapidi. Il kit, che include sette fiale da 2ml ciascuna, è disponibile a 50 euro.

Risultati e opinioni

La crema contorno occhi e labbra di DIBI Milano ha ricevuto recensioni entusiastiche. Già dopo una sola applicazione, la pelle appare visibilmente rimpolpata e liscia. I pigmenti micronizzati presenti nel prodotto contribuiscono a donare luminosità al viso. Con un uso prolungato, i risultati migliorano ulteriormente, riducendo borse e occhiaie e attenuando le rughe di espressione.

In conclusione, la linea Filler Code di DIBI Milano si presenta come una soluzione efficace e innovativa per chi desidera combattere i segni del tempo. Con risultati tangibili e una formula avanzata, questi prodotti potrebbero diventare un must-have nella routine di bellezza di molti.