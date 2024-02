La scelta vegan è sempre più popolare, perché molte persone diventano vegane, dicendo addio a carne e pesce. Ma come diventare vegani, gradualmente? Ecco alcuni consigli.

Come diventare vegani gradualmente: consigli utili

Sempre più persone si stanno convertendo a una scelta vegana. Una buona parte degli europei, infatti, è favorevole a una dieta vegana, priva di qualsiasi alimento di origine animale. In Italia, ad esempio, a non mangiare più carne e pesce è l’8% della popolazione. C’è chi lo fa per salute, chi per rispetto degli animali e chi per il pianeta. Ma optare per una scelta di vita vegana non è facile e soprattutto non è consigliato farlo da un momento all’altro, in modo repentino.

Diventare vegani bisogna farlo gradualmente in quanto non c’è nessuna motivazione così urgente per diventarlo subito. Seguire una dieta vegana ben equilibrata infatti richiede più tempo per prestare più attenzione alla scelta e combinazione degli alimenti, soprattutto in una fase iniziale, per non farsi mancare nessun principio nutritivo. Questo schema alimentare infatti come sappiamo, non prevede il consumo di carne, pesce, uova, latte e latticini, caglio animale e persino miele. Ecco alcuni consigli utili per diventare vegani gradualmente.

Pianifica e sperimenta

Pianificare il passaggio ad un’alimentazione plant-based è sicuramente un ottimo modo per muovere i primi passi verso questo stile di vita. Cominciare con una settimana 100% vegan, poi un mese, o anche solo almeno un pasto al giorno sono tutti buoni spunti per diventare gradualmente vegani. Rispetta i tuoi tempi.



Scegli consapevolmente cosa mangiare

La dieta vegan si basa principalmente su cereali, legumi, frutta e verdura. Aumentate il consumo di questi alimenti e scegliete di preferire le forme integrali a quelle raffinate. Potete provare a sostituire un pasto al giorno, ogni giorno.

Le “carenze” dovuta alla scelta vegana sono carenze di cui, in realtà, possono soffrire tutti, anche chi segue un regime “onnivoro”. La cosa migliore è imparare che ferro, proteine, vitamine e grassi “buoni” esistono nel mondo vegetale. L’unico punto di attenzione è la vitamina B12 che non è presente nel mondo vegetale: esistono integratori specifici.

Leggere le etichette

Scegliere di essere vegani riguarda tutto da quello che mangiamo a quello che indossiamo, il modo in cui ci muoviamo. Quindi prestare attenzione alle etichette del cibo tanto degli indumenti.

Come diventare vegani gradualmente: rimedi

Adottare uno stile di vita vegan, a differenza di quanto si pensa, non significa soltanto mangiare cibo 100% vegetale ma eliminare qualsiasi forma di “violenza” nei confronti degli animali. Chi è vegan si assicura infatti che anche i cosmetici e i prodotti per la casa che usiamo abitualmente non contengano ingredienti di origine animale, e non siano testati sugli animali.

Ma come diventare vegani, in modo graduale? Quando facciamo la spesa non dobbiamo limitarci a controllare che il nostro cibo non contenga carne o derivati ma dobbiamo verificare se contengono coloranti, additivi o conservanti di origine animale.

Un consiglio: non farti influenzare dal giudizio altrui! Non limitare la tua sfera sociale, esci con gli amici e fai le stesse cose che facevi prima, condividi la tua scelta per normalizzarla. Cerca di creare un dialogo costruttivo anche con chi non condivide la tua scelta vegana.