Le smagliature rosse riguardano non solo le donne (adulte) ma anche gli uomini, i bambini e, naturalmente, gli adolescenti. E pensare che le smagliature colpiscono oltre 25 milioni di italiani. Ma è possibile eliminare le smagliature rosse? Ecco alcuni consigli.

Come eliminare le smagliature rosse: consigli utili

Le smagliature rosse sono delle cicatrici che stanno per formarsi, in quanto sono alterazioni del derma (la parte più profonda della pelle), che compaiono in seguito a un cedimento del tessuto cutaneo. Ciò determina dei lievi solchi, che appaiono sotto forma di linee più o meno sottili, singole o multiple. Verticali, orizzontali o oblique.

All’inizio le strie sono di colore rosso o violaceo. I segni rossastri indicano che la pelle è infiammata e sta subendo un forte stress, ma non si è ancora “strappata” in profondità. Vuol dire che si è in tempo per eliminarle con i cosmetici o i rimedi naturali. Dopo svariati mesi dalla comparsa, le smagliature rosse diventano bianche, ma solo se non le si è trattate.

E’ bene sapere che le smagliature rosse non compaiano solo per motivi di variazioni di peso, anzi spesso è la crescita in altezza a determinarle. Ed è uno dei motivi principali per cui compaiono dopo la pubertà e durante l’adolescenza. Come fare per eliminarle?

Prima cosa, intervenire subito appena la pelle si è striata, è alla base del successo, soprattutto se si è giovanissimi. I rimedi naturali contro le smagliature rosse nell’adolescenza riguardano semplicemente l’uso di creme idratanti a base di acido ialuronico, vitamine e antiossidanti. Da spalmare sulle zone interessate anche 2-3 volte al giorno.

In questo modo si aiuta la pelle a superare la tensione a cui è sottoposta. Le vitamine, in particolare la E, hanno il potere di rendere la pelle più elastica, cosa che negli adolescenti è facilissimo da attuare, in virtù della “freschezza” dei tessuti. A qualsiasi età, gli oli vegetali si rivelano tra i rimedi più efficaci contro le smagliature rosse.

I migliori sono l’olio di mandorle, di argan, di rosa mosqueta e di karitè. Contengono sostanze elasticizzanti che ricompattano la pelle.

Eliminare le smagliature rosse: dieta

Per eliminare le smagliature rosse è essenziale l’alimentazione. La dieta per produrre nuove fibre elastiche, è fondamentale mangiare frutta e verdura fresca per fare il pieno di vitamina C. Quest’ultima stimola la formazione di nuovo collagene, la proteina principale dell’elasticità cutanea. In aggiunta, si possono assumere integratori che ne stimolino ulteriormente la sintesi, il cui consiglio è meglio chiedere al farmacista.

Attività fisica sì ma senza eccessi né illusioni che da sola basti a risolvere il problema delle smagliature rosse. Esagerare fa produrre radicali liberi che riducono l’elasticità della pelle.

Meglio evitare abiti troppo stretti che ostacolano la circolazione e capi sintetici che impediscono l’ossigenazione dei tessuti. Un deciso no ai lunghi bagni caldi, perché favoriscono il rilassamento dei tessuti e disidratano la cute.