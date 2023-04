Vita sedentaria? Ecco come dimagrire

Se siamo persone sedentarie, oppure conduciamo obbligatoriamente una vita sedentaria, e risulta davvero difficile svolgere attività fisica, è bene seguire almeno un regime alimentare che ci permetta di stare bene in salute. Ecco alcuni consigli su come dimagrire per una vita sedentaria.

Come dimagrire per chi ha una vita sedentaria

Come fare per dimagrire, se non bruciamo molte calorie a causa del lavoro che ci costringe alla sedentarietà e del tempo in cui giustamente ci riposiamo? Dimagrire facendo una vita sedentaria invece si può. Ecco come restare in forma, con alcuni consigli.

Muoviti ogni volta che puoi

Fai le scale a piedi, fai la spesa a piedi, alzati ogni quarto d’ora, rimani in piedi quando sei sulla metro o in bus, parla al telefono o messaggia in piedi, gironzola per la casa, insomma, datti una mossa in altro modo soprattutto se lavori in smart working. Cerca di creare una tua routine camminante.

Mangia in modo sano

Porta a lavoro con te confezioni di yogurt scremato o latte scremato, fiocchi di latte, insalate fresche, frutta, bresaola o petto di tacchino. In questo modo, puoi pranzare in ufficio quando sei oberato senza ordinare cibo grasso e super calorico.

Allenati a casa

Acquista bande elastiche, un tappetino, due piccoli pesi. Questo ti basta per allenamento HIIT per aumentare il tuo metabolismo. Alterna flessioni, addominali, squat, squat con salto, affondi normali o inversi, burpees e salti per 10 minuti senza sosta, e il più velocemente che puoi. In venti minuti avrai bruciato più calorie di un’ora e mezza di palestra.

No ad alcol, cibi troppo grassi e bevande zuccherate

Cerca di aiutarti modificando la tua dieta in modo da eliminare gli eccessi. Se fai una vita sedentaria, è assolutamente normale moderarsi. Ed è un modo per mantenere il peso.

Bevi acqua a piccoli sorsi

Favorendo l’idratazione, tieni più alto il metabolismo. Puoi anche bere tè verde senza zucchero, tisane drenanti, acque aromatizzate con limone, cetriolo a fette e pezzetti di zenzero fresco. Così bere acqua si trasforma in un piccolo detox.

Mastica piano

Se sei a lavoro, mastica piano, non guardare il pc, concentrati sul piatto, prova a goderti serenamente il cibo. Mangiare di fretta è nemico della sazietà e del metabolismo.

Dieta per chi ha una vita sedentaria: menù

Ecco un esempio di schema giornaliero di dieta ipocalorica dimagrante per chi ha una vita sedentaria.

Colazione: 1 caffè senza zucchero o addolcito con stevia (dolcificante naturale a zero calorie privo di controindicazioni), 1 yogurt magro con due fette biscottate o con 15 g di biscotti secchi.

Spuntino di metà mattina: una coppetta di frutta mista (150 g) tra cui mele e fragole, o banane e kiwi, oppure ananas e lamponi.

Pranzo: un piatto di pasta al pomodoro (60 g con sugo semplice senza aggiunta di parmigiano), 50 g di bresaola con contorno di radicchio alla piastra condito con limone un filo di olio evo + 30 g di pane integrale.

Merenda: un frutto.

Cena: orata al cartoccio con contorno di pomodori (200 g) conditi con poco olio evo, limone e origano, e 70 g di pane integrale. Muoversi poco significa non riuscire a bruciare tutte le calorie accumulate.