E’ possibile far crescere le unghie velocemente? Per chi ha una crescita lenta, ecco svelato come aumentare la crescita in una sola notte, con 5 consigli efficaci.

Come far crescere le unghie in una sola notte: 5 consigli efficaci

Le unghie sono un vero e proprio bigliettino da visita in quanto tendono a valorizzare ulteriormente mani e piedi di ciascuna persona, per questo motivo è opportuno curarle ed eseguire costantemente dei trattamenti mirati affidandosi a mani esperte.

Molte donne amano le unghie lunghe ma si trovano costrette ad accorciarle soprattutto perché sono deboli, si sfaldano o si rompono spesso e quindi devono limarle della medesima lunghezza. Non c’è da disperare: esistono rimedi per far crescere le unghie velocemente, anche in una notte. Ecco alcuni consigli da seguire.

La velocità di crescita dell’unghia varia in base ad alcuni fattori quali età, infezioni, traumi o alimentazione priva di nutrienti. Per stimolare il processo di crescita delle unghie è necessario curarle quotidianamente e proteggerle, solo in questo modo potranno essere sane e forti. Ecco 5 consigli efficaci:

Esegui il trattamento manicure;

Applica uno smalto indurente;

Idrata le unghie;

Indossa i guanti;

Presta attenzione all’alimentazione.

Come far crescere le unghie in una notte: rimedi

Uno dei punti di forza delle donne, e non solo, sono le mani ma in particolare le unghie. C’è chi le ama super lunghe, chi medie e chi corte per comodità o per esigenze ma tutte sono ossessionate dalla loro cura. Come far crescere le unghie in una notte? Analizziamo i diversi consigli.

Fare la manicure ogni settimana è fondamentale, poiché consente di mantenere le unghie ben curate e ordinate. Altro trucchetto per la crescita è quello di non tagliarle ma limarle, sempre nella medesima direzione, iniziando dalla parte esterna fino ad arrivare a quella centrale.

E ancora, l’idratazione è uno step indispensabile sia per quanto concerne il nostro corpo sia le nostre unghie. Infatti, occorrerà applicare delle creme specifiche soprattutto in inverno a causa delle basse temperature, le quali possono provocarne l’indebolimento e la conseguente rottura. Infine prestare attenzione all’alimentazione è fondamentale per le unghie poiché contribuisce a migliorare il loro stato di salute.

Sì a tanta frutta e verdura e anche proteine con una quantità ridotta di grassi così come bere molta acqua ogni giorno, in quanto incide positivamente non soltanto sul nostro organismo ma anche sulle nostre unghie.

Se hai unghie fragili e che si sfaldano la causa potrebbe derivare da una carenza nutrizionale. Potrebbero essere utili degli integratori per stimolare la crescita delle unghie come la biotina o vitamina B8, in grado di favorire la rigenerazione cellulare e proteggerle da agenti aggressivi.