Si parla sempre più spesso della connettivina, un prodotto farmaceutico a marchio registrato, utilizzato in genere per le ustioni ma che oggi viene visto come rimedio alle rughe naso labiali. Ecco come utilizzare la connettivina.

Come utilizzare la connettivina per le rughe naso labiali

La connettivina è un prodotto a marchio registrato venduto in crema, gel e spray, generalmente utilizzato per le ustioni, ulcerazioni, scottature ecc. come “riparatore” della pelle che si è bruciata. Questa crema o spray viene utilizzata anche in ospedale per aiutare i pazienti che hanno dei decubiti.

Perché allora si dice che la connettivina può essere utilizzata per le rughe, anche quelle naso labiali? Essenzialmente visto che è un “riparatore cellulare” e che la crema contiene acido ialuronico allo 0,2% potrebbe essere un ottimo antirughe, ed infatti molti la utilizzano per questo scopo.

La connettivina contiene, oltre al già citato acido ialuronico, anche Sulfadiazina Argentica, potente antibatterico appartenente alla famiglia dei sulfamidici. Ci sono poi eccipienti come il Polietilenglicole, il 400 monostearato, l’acido oleico, e il propile p-idrossibenzoato.

Si mette come una normale crema antirughe e si lascia asciugare sul viso, per l’acquisto in farmacia non c’è bisogno nemmeno della ricetta medica. E’ la presenza del sulfamidico però che ci spinge a pensare che deve essere usata con cautela. La connettivina è a basso costo e con virtù straordinarie. La composizione di questo prodotto è costituita da:

Principio attivo: Acido jaluronico sale sodico 2 mg/g (30 mg per tubo da 15 grammi)

Eccepienti: Polietilenglicole, 400 monostearato, estere decilico dell’acido oleico, cera, emulsionante, glicerolo, sorbitolo soluzione al 70%m metil p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, sodio deidroacetato, aroma, aqua depurata.

L’acido ialuronico presente nella crema antirughe ha la caratteristica di legarsi alle molecole di acqua e rilasciarle nel tessuto sottocutaneo, nutrendolo e rigenerando la pelle. Com’è noto la pelle è composta anche di acido ialuronico, oltre che al collagene, ma in situazioni particolari e soprattutto con il passare del tempo e l’avanzare dell’età, questo componente diminuisce, e la pelle perde idratazione e di conseguenza morbidezza e levigatezza.

Questo comporta la formazione di rughe e inestetismi dell’età. Per rallentare il processo di invecchiamento della pelle si ricorre a prodotti e creme che contengono acido ialuronico, come appunto la connettivina.

Connettivina contro le rughe naso labiali: come usarla?

Come anticipato, uno degli utilizzi “miracolosi” della connettivina è a scopo cosmetico e di benessere della pelle. Per chi volesse provare a usarla contro le rughe naso labiali, vediamo come utilizzarla. Per utilizzare connettivina su questa parte del viso si applica una piccola quantità di prodotto sulla pelle pulita e asciutta e si massaggia delicatamente fino a completo assorbimento.

È importante seguire le istruzioni del prodotto e non superare le dosi consigliate per evitare irritazioni della pelle. In genere, connettivina viene utilizzata una o due volte al giorno, a seconda delle indicazioni del farmaco. Ricordiamo che la connettivina è solo uno dei molti prodotti disponibili per il trattamento delle rughe e che i risultati possono variare da persona a persona.