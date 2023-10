Mila Kunis attrice, modella e doppiatrice ucraina naturalizzata statunitense, è diventata famosa per il ruolo di Lily nel Cigno nero. La moglie dell’attore Ashton Kutcher è sempre in perfetta forma. Vediamo quale dieta segue.

La dieta di Mila Kunis: cosa mangia l’attrice?

Mila Kunis, attrice e modella moglie di Ashton Kutcher, è diventata una famosa attrice a livello mondiale per i suoi ruoli più importanti in Amici di letto (2011), Ted (2012), e Il grande e potente Oz (2013). La 40enne è sempre apparsa in splendida forma, anche dopo due gravidanze, con un fisico longilineo e un viso perfetto. Come si tiene sempre in forma?

L’attrice di origine ucraina ha rivelato in uno show tv cosa mangia in un giorno: pesce affumicato, gelato, toast con avocado e frullati proteici sono tra i suoi cibi preferiti.

Mila Kunis, 40 anni compiuti ad agosto, è entrata nel dettaglio della sua dieta sana quotidiana e quali pasti prepara per il marito Ashton Kutcher, 45 anni, e i loro figli Wyatt, nove, e Dimitri, sei. Onorando le sue origini dell’Europa orientale, Mila, nata in Ucraina, ha espresso il suo amore per la cucina tradizionale di sua madre, tra cui le aringhe in salamoia, il borscht (una zuppa di barbabietola rossa) e la zuppa di pollo.

Per iniziare la giornata, Mila Kunis si gode un “caffè americano vecchia scuola”, abbinato a una crema di latte d’avena alla vaniglia, che monta la schiuma. Due ore dopo, dopo aver preparato la colazione per i bambini e averli mandati a scuola, la star americana mangia i loro avanzi. “Sono contro lo spreco di cibo”, dice l’attrice. Poi Mila passa alla vera colazione per sé a base di toast con avocado.

Poi come spuntino mangia un po’ di frutta o del formaggio filante, ma spesso a causa del lavoro salta il pranzo. “Io e mio marito lavoriamo a casa, se uno di noi non va a lavoro, mangia il cibo dell’altro o un frullato proteico”. Mila riconosce che questa abitudine non è salutare, anche perché a volte beve solo un frullato proteico a pranzo.

La star americana ha detto che il suo piatto speciale è un’insalata o una porzione di quinoa, che abbinerà a verdure tritate e cotte. Inoltre la Kunis ha detto che la figlia Wyatt è una pescariana, come Ashton, “Mangio pesce e un pasto sano durante la settimana, come salmone al forno e pesce”.

La coppia di Hollywood utilizza anche un servizio di consegna a domicilio due volte a settimana, con ingredienti e ricette già pronte. Sono entrambi fan delle cose già confezionate e cucinate.

Mila Kunis, moglie di Ashton Kutcher, è tra le donne di Hollywood più influenti del 2022. L’attrice e modella di origine ucraina ha rivelato il suo stile di vita ordinario, la sua dieta e i suoi piatti preferiti per essere in forma a 40 anni. Mila ha confessato il suo amore per il cibo da asporto, incluso il sushi, il tailandese e l’indiano, e la pizza al forno.

La coppia di attori si concede un “paio di cucchiai” di gelato ogni sera, con i loro gusti preferiti che sono il cioccolato croccante al malto di Thrifty Brand o la crema.