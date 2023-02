Come fare boxe a casa senza sacco?

Fare boxe a casa, anche senza sacco, è assolutamente possibile. Si tratta di un’attività fisica che unisce l’aerobica con le arti marziali e permette di lavorare sul sistema cardiocircolatorio e quello respiratorio, di guadagnare tonicità e rafforzare i muscoli. Vediamo gli esercizi senza sacco ispirati alla boxe.

Fare boxe a casa senza sacco: esercizi

Fare boxe a casa è ideale: questa disciplina più lenta e “fattibile” è la fit boxe. È un’attività fisica che unisce l’aerobica con le arti marziali e ci permette di stare bene sia fisicamente che mentalmente.

Praticare fitness boxe aiuta a migliorare il sistema cardiocircolatorio, quello respiratorio e permette di guadagnare tonicità e rafforzare i muscoli ma, come dicevamo, oltre ai benefici prettamente fisici, influisce molto anche sul piano mentale, perché aiuta a smaltire le tensioni e lo stress di tutti i giorni con allenamenti di grande intensità e spesso divertenti.

La sezione di allenamento dura dai 30 ai 55 minuti e si divide in 4 fasi: riscaldamento, fit boxe, tonificazione muscolare e stretching. Gli esercizi senza sacco:

Salto con la corda

Molto utilizzato nella pre-pugilistica ed è alla base dell’attività fisica. Come tutti ben sanno si inizia a saltare lasciando pochi centimetri con il pavimento per far passare la corda sotto i piedi. Mentre si fa girare la corda tenendo i gomiti vicino ai fianchi e lavorando con il polso e avambraccio, non con le spalle.

Si può iniziare con pochi minuti e poi aumentare il tempo di allenamento.

Knee up

Partire con il ginocchio destro al petto cercando di mantenere l’equilibrio ed inspirare prima di portare indietro la gamba effettuando e dell’affondo piegando entrambe le gambe. Espirare e riporta su il ginocchio. Eseguire 3 serie da 12 ripetizioni per gamba.

Jumping Jacks

Movimento semplice e molto eseguito fin dai primi approcci con l’educazione fisica ma che aiuta la coordinazione e aiuta sia la circolazione che la tonicità dei muscoli di braccia e gambe nell’allenamento.

Si parte in piedi, con le gambe unite e le braccia lungo i fianchi e si esegue con un piccolo balzo che porta a divaricare gli arti inferiori insieme alla distensione delle braccia sopra la testa. Si torna sempre alla posizione di partenza e una volta trovato il giusto ritmo ripetere per due serie da 20 volte.