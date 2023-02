Dieta di inverno: cosa mangiare con il freddo

La dieta di inverno aiuta a restare in forma e a combattere il freddo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguirla correttamente e preservare, in questo modo, il proprio benessere psicofisico.

Dieta di inverno

Durante l’inverno le temperature si abbassano e il nostro corpo inizia a soffrire per il freddo. Fortunatamente, grazie alla dieta di inverno, possiamo contare su una serie di alimenti, peraltro essenziali al corretto funzionamento del nostro organismo e ideali per perdere perso e restare in forma, che ci proteggono dalle temperature rigide e aiutano il nostro corpo a restare al caldo, più a lungo.

Scientificamente, questo processo è noto come termogenesi, una procedura attraverso il quale il nostro organismo sfrutta gli alimenti che noi assumiamo per produrre calore. In linea di massima, gli alimenti a digestione lenta sono quelli che ci aiutano a restare al caldo. Gli alimenti a lunga digestione, allo stesso tempo, sono gli stessi che ci aiutano a sentirci più sazi e più a lungo, arrestando il senso di fame e impedendoci di mangiare tra un pasto e l’altro.

Dieta di inverno: cosa mangiare

Il buco nello stomaco, quella voragine che si avverte poco dopo aver terminato il pasto principale, è difficile da controllare. Stimolato da un vuoto emotivo, una mancanza che si avverte, a causa della quale si tende a mangiare male per compensare, questo, insieme ad un metabolismo lento, sono la causa principale dell’aumento di peso e la difficoltà di perderlo o di perderlo velocemente.

La dieta di inverno individua una serie di alimenti di qualità, grazie ai quali proteggere il nostro organismo dal freddo e mantenere il peso forma. A questo scopo, si consiglia di mangiare principalmente:

carboidrati complessi , come i legumi, le patate e, in generale, i cereali integrali;

, come i legumi, le patate e, in generale, i cereali integrali; ortaggi a radice , come rape, ravanelli o patate dolci;

, come rape, ravanelli o patate dolci; frutta , ma soprattutto le banane perché; essendo ricche di magnesio e vitamina B, aiutano la tiroide e le ghiandole surrenali a funzionare correttamente. Questa ghiandole regolano anche la temperatura corporea;

, ma soprattutto le banane perché; essendo ricche di magnesio e vitamina B, aiutano la tiroide e le ghiandole surrenali a funzionare correttamente. Questa ghiandole regolano anche la temperatura corporea; uova , un concentrato di energia vero e proprio, ricche di vitamine e proteine, fondamentali per combattere il freddo, restare in forma e rafforzare il sistema immunitario;

, un concentrato di energia vero e proprio, ricche di vitamine e proteine, fondamentali per combattere il freddo, restare in forma e rafforzare il sistema immunitario; caffeina stimola il metabolismo, ma attenzione a non esagerare;

stimola il metabolismo, ma attenzione a non esagerare; tè caldo allo zenzero , perché lo zenzero è un diaforetico, ovvero, favorisce la sudorazione. Questa spezia, inoltre, accelera il metabolismo, favorisce la digestione e migliora la circolazione sanguigna, per avere mani e piedi sempre caldi;

, perché lo zenzero è un diaforetico, ovvero, favorisce la sudorazione. Questa spezia, inoltre, accelera il metabolismo, favorisce la digestione e migliora la circolazione sanguigna, per avere mani e piedi sempre caldi; spezie , oltre allo zenzero, anche pepe, curcuma, cannella, cumino e pepe;

, oltre allo zenzero, anche pepe, curcuma, cannella, cumino e pepe; cibi ricchi di ferro , come alcuni legumi (fagioli e lenticchie), alcune verdure (ad esempio, gli spinaci), alcuni cereali fortificati ricchi di ferro, il pollame e la carne rossa (da consumare con moderazione). Il ferro, inoltre, promuove il passaggio di ossigeno in tutto l’organismo;

, come alcuni legumi (fagioli e lenticchie), alcune verdure (ad esempio, gli spinaci), alcuni cereali fortificati ricchi di ferro, il pollame e la carne rossa (da consumare con moderazione). Il ferro, inoltre, promuove il passaggio di ossigeno in tutto l’organismo; frutta secca , da consumare con moderazione;

, da consumare con moderazione; acqua, che non può mancare in nessuna dieta, fondamentale per restare idratati, combattere la ritenzione idrica e l’invecchiamento cellulare.

Dieta di inverno: miglior integratore

La dieta di inverno è nostra alleata per combattere il freddo dell’inverno, ma anche e soprattutto per restare in forma. Gli alimenti che ci aiutano a mantenere il nostro organismo al caldo, infatti, possono essere sfruttati anche per perdere peso e restare in forma. Tuttavia, può capitare che, nonostante una sana e corretta alimentazione e un regolare esercizio fisico, il nostro peso continui ad oscillare, a causa di specifici fattori che, direttamente o indirettamente, possono influenzarlo.

