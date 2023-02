Quante calorie deve assumere un uomo di 60 anni? La dieta

La dieta ideale per un uomo, che ha compiuto 60 anni. Dagli alimenti da preferire a quelli da evitare: vediamo la dieta “perfetta” per restare in forma, a 60 anni, e se necessario anche perdere peso.

La dieta per un uomo di 60 anni: cosa mangiare

Raggiunti i 60 anni, si tende a mettere peso con più facilità rispetto agli anni passati a causa di diversi fattori sia di natura metabolica che ormonale. Ma non tutto è perduto, è ancora possibile ritrovare la linea, mantenendo uno stato di salute e benessere generale con piccole attenzioni da seguire ogni giorno e un programma alimentare individuale.

Per dimagrire a 60 anni è necessaria anche una sana attività fisica per rimettere in forze la muscolatura e sostenere l’ossatura, passeggiate all’aria aperta per fare il pieno di vitamina D e tanta acqua naturale per liberare l’organismo dalle tossine e dagli accumuli di grasso.

La parola d’ordine, dunque, è acqua: bere almeno due litri e mezzo di acqua naturale vi aiuta a sciogliere i depositi di adipe, libera dalle tossine e garantisce la giusta idratazione alle pelle assetata d’acqua e vitamine. Bere molto è sempre utile ma diventa essenziale per dimagrire a 60 anni perché apporta anche calcio prevenendo l’osteoporosi.

Un altro importante step per dimagrire per un uomo di 60 anni è quello di modificare le vostre abitudini alimentari passando da 3 a 5 pasti giornalieri.

I ritmi della vita quotidiana e le consuetudini familiari consolidate negli anni vi hanno probabilmente abituati a fare una prima colazione leggera con pranzo e cena abbondanti.

Partiamo dalla colazione che deve essere ricca e sostanziosa. Composta da frutta, carboidrati scelti tra fette biscottate o cerali e una bevanda che varia dal succo di frutta senza zuccheri al latte vegetale fino al tè verde e alla classica tazza di latte.

La mattina deve includere anche uno spuntino spezza fame che vi aiuti ad arrivare all’ora di pranzo non troppo affamati e può avere a oggetto un frutto fresco non zuccherino, frutta secca come mandorle, noci o nocciole o infine qualche galletta, per giungere al pasto principale, che è il pranzo.

La cultura italiana vi suggerisce sicuramente un pranzo a base di pasta o riso, in ossequio alla dieta mediterranea, molto consigliata per qualsiasi fascia di età perché apporta le quantità giuste di energia a rilascio lento, come la pasta abbinata a verdure fresche di stagione.

Segue lo spuntino pomeridiano (uno o due a seconda dell’orario di cena) che può prevedere un altro frutto, uno yogurt, un finocchio o qualche carota, per giungere alla cena, composta da un secondo tra carne, pesce e uova e un contorno.

I cibi da assumere per un uomo a 60 anni: riattivare il metabolismo

Tutti quegli alimenti e bevande che innescano processi disinfiammatori e che garantiscono la corretta funzionalità intestinale, oltre che la salute di ossa e cuore.

Cereali integrali come riso e avena, soprattutto se assunti prima di fare esercizio fisico, forniscono il necessario “carburante” rilasciando energia lentamente e dunque favorendo il metabolismo lento

Spezie sostitutive del sale dall’effetto termogenico, ovvero efficaci nell’incrementare il consumo calorico dell’organismo

Te’ verde e infusi naturali che sgonfiano la pancia, aiutano a consumare più calorie e a diminuire il rischio di ingrassare e, in più, contengono antiossidanti fenolici dagli effetti antinfiammatori e antibatterici

Cibi ricchi di Omega 3 come la frutta secca, il salmone e tutto il pesce azzurro ricchi di grassi insaturi che riducono i livelli di zuccheri nel sangue e spingono l’organismo a bruciare le calorie

Alimenti ricchi di calcio come semi di sesamo, mandorle e quinoa, le verdure a foglia verde e i legumi efficaci nel dimagrimento e nel mantenimento delle funzionalità metaboliche oltre a essere implicati nell’evitare il rischio di osteoporosi

Verdure e legumi ottimi per la funzionalità gastrica e fonte preziosa di fitoestrogeni indispensabili per diminuire i sintomi della menopausa

Frutta, in particolare mele e pere, naturali stimolatori del metabolismo.