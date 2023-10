Menopausa e sessualità non viaggiano su due binari paralleli, anzi: in menopausa si può riscoprire il piacere della donna. Ecco, di seguito, sveleremo 7 consigli infallibili su come fare godere una donna in menopausa.

Come fare godere donna in menopausa: 7 consigli infallibili

La menopausa per tutte le donne è un periodo delicato in cui spesso ci si vede cambiata, inadatta, non più bella come un tempo e questo può portare anche a un crollo sessuale. In realtà, pensare che la sessualità e la menopausa non vadano d’accordo è un falso mito: ecco come conciliare il sesso, il piacere e la fine del ciclo mestruale.

E’ pur vero che il sesso in menopausa è difficile perché la tua fisionomia genitale cambia davvero. Ed è tutta colpa di quegli estrogeni che produci a singhiozzo o per nulla. A farla da padrone in noi è il progesterone, un ormone che entra in gioco dopo l’ovulazione per diminuire l’appetito sessuale e preparare il corpo femminile al ciclo mestruale o al concepimento.

La mancanza di desiderio fa sì che la vagina non venga ben lubrificata, e quindi preparata adeguatamente al rapporto. Questo implica, se il rapporto avviene, irritazione e dolore che possono estendersi anche a organi periferici come uretra e vescica. Il rapporto sessuale in menopausa inizia sempre dal fare l’amore. Il piacere è possibile se si sa come farlo, e in questo deve pensarci il partner! Ecco 7 consigli infallibili su come fare godere una donna quando è in menopausa.

Alimentazione “afrodisiaca”

Gli ormoni di una donna impazziscono, favorendo il sorgere di problemi nei rapporti sessuali; i responsabili di tutto questo trambusto sono i minori livelli di estrogeni, progesterone e testosterone.

La libido è direttamente influenzata dal testosterone: quando in menopausa i suoi livelli diminuiscono radicalmente, altrettanto accade all’eccitazione e al desiderio sessuale.

Mangiare bene, quindi, aiuta anche il sesso. Anche l’estratto erbale di maca, con la sua azione tonica che contrasta la stanchezza sia fisica che mentale, può dare uno sprint anche alla libido e aumentare il desiderio in menopausa.

Creare un’atmosfera speciale

Ravvivare l’intesa può essere un’ottima idea per essere più a nostro agio e sentirci in connessione con l’altra persona. Perché questo avvenga, si può cercare di giocare con la fantasia, cercare il contatto visivo con l’altra persona ed essere più dolci e affettuosi del solito.

Dedicarsi di più ai preliminari

Questa pratica aiuta certamente la lubrificazione, che può essere aumentata anche con dei lubrificanti facilmente reperibili ma soprattutto sono un piacevole gioco che ogni volta può cambiare e permettervi di evitare la routine.

Avere rapporti con regolarità

Una frequenza nei rapporti può aiutare l’equilibrio e la serenità di coppia, e di conseguenza creare un’atmosfera più distesa che favorisce il raggiungimento dell’orgasmo femminile e maschile.

Sperimentare l’aromaterapia

Anche la natura può venirci in aiuto per risvegliare la passione. Gli oli naturali, da applicare localmente o inalare, possono essere un valido aiuto per la salute sessuale. Lavanda e menta danno energia, mentre il pino aumenta l’equilibrio sessuale. Se ci si sente stressate invece, l’arancio dolce è l’essenza giusta per rilassarsi e allentare i blocchi emotivi e fisici.

Allenarsi con lo yoga

Lo yoga può essere un ottimo alleato per rientrare in connessione con il nostro corpo, liberarci dello stress e aumentare la nostra flessibilità. Alcune posizioni poi possono stimolare e liberare l’energia sessuale. Inoltre, i muscoli del pavimento pelvico ne traggono molto giovamento, rendendo più semplice il raggiungimento del piacere.

No alla noia

Soprattutto in menopausa, quando il desiderio sessuale tende a calare, a letto è importante divertirsi insieme senza alcun tipo di noia. Sì dunque alla sperimentazione dopo i 50anta e oltre, quindi variare i tipi di rapporti magari con sex toys e lubrificanti.