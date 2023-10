Bianca Guaccero, conduttrice tv e attrice pugliese doc, torna in tv con un nuovo programma dopo l’addio a “Detto Fatto”. Ma come fa la 42enne ad avere una pelle così luminosa? Ecco la sua skincare routine svelata.

Bianca Guaccerro svela la sua skincare routine: i segreti di bellezza

Bianca Guaccero, attrice e conduttrice Rai per molti anni, è diventata nota al pubblico più di dieci anni fa nelle vesti di Carolina nella fortunata serie Capri. Come conduttrice, invece, nel 2008 ha affiancato Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo. La splendida 42enne, dopo l’addio al programma “Detto Fatto”, torna in tv con un nuovo programma tutto da ridere, ispirato all’escape room, su Rai 2.

Come si sta preparando la Guaccero al tanto atteso ritorno alla Rai? L’attrice e conduttrice pugliese è sempre apparsa in forma smagliante, come quando aveva vent’anni, con un fisico sempre da modella anche dopo la gravidanza. Ma cosa fa Bianca per avere una pelle sempre luminosa, rassodata e senza rughe?

La sua skincare routine si basa su trattamenti di bellezza, anche se la stessa conduttrice di Bitonto ha ammesso di non avere abbastanza tempo da dedicare alla cura della pelle. La Guaccero, infatti, si limita a stendere su tutto il viso ogni mattina e ogni sera una buona crema idratante: “Non ho mai il tempo di fare una maschera”, ha detto Bianca.

Insomma sembra proprio che la pugliese sia molto attenta a preservare la sua bellezza, ma senza esagerare. È il caso di dire che, con lei, Madre Natura è stata particolarmente generosa. Mamma di una bimba di 9 anni, avuta dall’ex marito Dario Acocella, Bianca Guaccero si divide tra impegni lavorativi e ruolo di mamma al 100%. Ma c’è sempre spazio per curarsi: la conduttrice non disdice qualche trattamento rimpolpante per sollevare gli zigomi e rendere la pelle lucente, pronta alle luci della tv.

Bianca Guaccero e la skincare routine: beauty tips

Bianca Guaccero, uno dei volti della tv più amati di sempre, ha fatto del “suo” programma Detto Fatto un inno alla bellezza naturale, mostrandosi in ogni sfaccettatura ma sempre senza filtri. In più di un’occasione, infatti, Bianca ha invitato il suo pubblico, perlopiù femminile, all’accettazione di se stessi. Questo è il mantra della sua vita.

Bianca è pronta a tornare in tv insieme a Peppe Iodice e i Gemelli di Guidonia, con Liberi tutti su Rai 2, la prima puntata andrà in onda il 23 ottobre. In moltissimi non vedono l’ora di rivederla sul piccolo schermo, perché ci sono rimasti malissimo quando il programma Detto Fatto è stato sospeso. Tutto è pronto per il suo grande ritorno.