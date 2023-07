Le caldane o vampate di calore sono il sintomo più frequente della menopausa. Come si presentano e quali sono i rimedi naturali più efficaci per contrastarle? Ecco qualche suggerimento.

Menopausa, come si presentano le vampate di calore? Rimedi naturali efficaci

Tipiche della menopausa, fastidiose e anche portatrici di disagio psicologico: parliamo delle vampate di calore, tipiche della menopausa. Le caldane riguardano circa l’85% delle donne in questa fase molto delicata della nostra vita in cui il corpo prende il sopravvento.

Ma cosa si può fare per minimizzare le vampate di calore e non farsi prendere alla sprovvista ovunque e in qualunque momento, soprattutto nei meno opportuni? Esistono alcuni rimedi naturali efficaci che contrastano le vampate.

La tisana alla salvia è il classico rimedio della nonna per le vampate di calore. Oggi, è stato riconosciuto anche dalla scienza come supporto per i disturbi della menopausa, in particolare contro le vampate di calore. Nello specifico, l’estratto di salvia è indicato come coadiuvante per contrastare i disturbi della menopausa e anche per favorire la regolazione del processo di sudorazione.

Infatti, è stato evidenziato che tale estratto modulerebbe il meccanismo di regolazione della temperatura corporea a livello centrale; beneficio utile per minimizzare le vampate di calore e anche le sudorazioni notturne.

L’estratto di maca è indicato principalmente come tonico in caso di stanchezza sia fisica che mentale, e come adattogeno, termine con cui si indicano alcune piante in grado di favorire l’adattamento dell’organismo allo stress.

Alcuni studi hanno evidenziato un’azione dell’estratto di maca sulla regolazione dei livelli di ormoni, aprendo così una nuova linea di ricerca sul suo potenziale per lenire i disturbi causati dalle vampate di calore.

La vitamina E è nota per il suo sostegno alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo ma, da anni, se ne sta studiando anche il potenziale utilizzo come alternativa nel controllo delle vampate di calore.

La vitamina B6, invece, contribuisce alla regolazione dell’attività ormonale e, in caso di carenza, la sua integrazione può essere di beneficio nelle donne in menopausa.

Infine, si sta valutando l’utilizzo dell’estratto di polline in caso di vampate di calore e altri sintomi della menopausa, al fine di verificare la sua reale efficacia dimostrata ancora da pochissimi studi ed evidenze scientifiche.

Le vampate di calore tipiche della menopausa sono semplici da identificare. Generalmente si manifestano all’improvviso attraverso una forte sensazione di caldo che può rimanere relegata solo a una parte del corpo (es. il viso) o diffondersi in tutto il corpo in menopausa.

Altri sintomi associati alle vampate di calore sono:

Arrossamenti in viso

Palpitazioni

Sudorazione

La manifestazione delle vampate di calore è sempre improvvisa. La sensazione di “surriscaldamento” parte solitamente dal collo e dal viso, per poi espandersi lungo la schiena, le braccia e le gambe. Il tutto ha una durata di pochi minuti, dopo i quali si può percepire una sensazione opposta di forte freddo e di brividi.

Proprio per tale motivo fra le conseguenze delle caldane possono esserci anche problemi di insonnia e stanchezza. Infatti, in alcuni soggetti, le vampate di calore compaiono anche durante il sonno provocando così dei risvegli notturni che interrompono il riposo.

A soffrire maggiormente di caldane sono le donne, in particolare nella fascia fra i 45 e i 50 anni. Dal punto di vista fisico tale fenomeno non genera nessun effetto collaterale grave, ma non per questo devono essere esclusi i risvolti psicologici.

In molte donne le caldane creano imbarazzo e vergogna, facendo così che si sviluppi il timore a uscire di casa e a confrontarsi con le altre persone. Proprio per questo si tratta di un problema che, seppur non grave, richiede il giusto interesse.

Un altro rimedio naturale per combattere le vampate: integratori naturali. Attualmente gli integratori a base di trifoglio, agnocasto e cimicifuga sono fra i migliori rimedi contro le vampate di calore, in particolare durante la menopausa.

Da queste tre piante vengono infatti estratti alcuni principi naturali in grado di regolare l’assetto ormonale, contrastando la comparsa delle caldane.

Oltre alle vampate possono porre rimedio anche ai disturbi correlati, tra cui l’insonnia, l’aumento di peso e la perdita di capelli. A differenza delle terapie farmacologiche, inoltre, gli integratori di questo tipo non presentano controindicazioni.