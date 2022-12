Esistono tante e diverse maschere viso per la pelle secca anche fai da te, senza acquistarle. Scopriamo la ricetta fatta in casa della maschera a base di miele e cetriolo.

Maschera viso miele e cetriolo: addio pelle secca

E’ sempre il momento ideale per una maschera viso con cetriolo fai da te.

Soprattutto in estate. Questo perché il cetriolo è tra gli alimenti anti-caldo per eccellenza, considerando che contiene il 96,7% d’acqua al suo interno. L’antica tradizione dell’Ayurveda, non a caso, lo chiama con il nome di Susheetala che tradotto significa “naturalmente fresco”. Oltre ad assumerlo come alimento, ad esempio all’interno di un frullato con l’aggiunta di un po’ di lime e qualche foglia di menta per un immediato effetto anti-caldo, il cetriolo è un ingrediente beauty eccezionale per idratare e rinfrescare la pelle.

Ecco la maschera fai da te a base di miele e cetriolo. E’ semplicissimo. Mixate mezzo cucchiaio di miele, un cucchiaio di avena e un cucchiaio di polpa frullata di cetriolo. Lasciate in posa 15 minuti. Perfetta per la pelle secca anche dopo l’abbronzatura.

Maschera viso per pelle secca: cetriolo e altri ingredienti

Maschera viso cetriolo e anguria:

Frullate un quadrato di anguria (circa 5 centimetri per 5) con metà cetriolo sbucciato.

Lasciare in posa 15 minuti come rimedio naturale per le scottature per un effetto rinfrescante e reidratante.

Maschera viso cetriolo e avocado:

Per ottenere una maschera cetriolo e avocado, aggiungete nel frullatore mezza tazza di polpa di avocado e 2 cucchiai di polpa di cetriolo. Lasciate in posa 20 minuti ha un effetto “calmante” su brufoli e irritazioni.

Maschera viso cetriolo e bicarbonato

Unite a 2 cucchiai di polpa di cetriolo un cucchiaino di bicarbonato.

Lasciate in posa per massimo 10 minuti. La maschera viso a base di cetriolo e bicarbonato è utile anche per contrastare i brufoli sotto pelle.