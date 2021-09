Cetriolo sugli occhi: quali sono i benefici

In numerosi film succede di vedere donne che, quando hanno una maschera di bellezza sul viso, applicano sugli occhi delle fette di cetriolo. Questa consuetudine nella realtà non è poi così diffusa, ma in realtà questa verdura regala un gran numero di benefici agli occhi.

Cetriolo: i benefici sugli occhi

Applicare due fettine di cetriolo sugli occhi regala un grande beneficio agli occhi. Questo rimedio antico e del tutto naturale infatti consente di decongestionare il bulbo oculare e quindi migliora la lacrimazione degli occhi.

Il cetriolo però è anche particolarmente utile per sgonfiare le borse sotto gli occhi e per attenuare in questo modo i segni delle occhiaie. Questa verdura quindi è in grado di regalare effetti benefici anche dal punto di vista estetico.

Perchè applicare il cetriolo sugli occhi

I benefici sugli occhi offerti dal cetriolo sono quindi davvero molti e riguardano sia la salute dell’occhio, sia aspetti di bellezza. Questa verdura infatti è ricca di acqua e quindi conferisce la giusta idratazione alla zona perioculare spesso contraddistinta dai segni del tempo.

Per questo motivo quindi applicare il cetriolo sugli occhi risulta essere un ottimo modo per mantenere lo sguardo giovane. Inoltre questo rimedio è utile anche per sgonfiare gli occhi congestionati e idratare il contorno occhi disidratato.

Il cetriolo è capace poi di calmare i rossori che possono comparire nella zona attorno agli occhi.

Come utilizzare il cetriolo sugli occhi

Per avere i benefici di cui abbiamo parlato è necessario utilizzare un cetriolo precedentemente conservato in frigorifero per almeno mezz’ora. Solo in questo modo infatti riuscirete a godere a pieno della sua freschezza.

Tagliate quindi delle fette non troppo spesse e applicate immediatamente per non perdere il patrimonio vitamino che, a contatto con l’aria, tende a diminuire.

Mantenete le fette sugli occhi per almeno 15 minuti e poi rimuovetele.