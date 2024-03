La diarrea è una problematica molto comune, che può causare disagio e malessere e compromettere la nostra routine quotidiana. Ecco alcuni consigli su come farsi passare la diarrea velocemente.

Come farsi passare la diarrea velocemente

La diarrea, problema molto comune nella popolazione, riguarda adulti e bambini, ed è caratterizzata da emissione rapida e frequente (3 o più evacuazioni al giorno) di feci di consistenza liquida o semiliquida. Spesso la diarrea è accompagnata da dolori addominali e, nei casi più gravi, febbre e vertigini. La diarrea è un sintomo di una alterazione della flora batterica intestinale, spesso causata da:

Virus e batteri, in particolare rotavirus e norovirus. Quando questi microrganismi entrano nell’organismo distruggono i batteri benefici presenti nel nostro intestino e causano uno squilibrio intestinale;

Farmaci e antibiotici, che causano una disbiosi intestinale uccidendo i batteri benefici;

Viaggi e alimentazione; la diarrea del viaggiatore si manifesta quando si raggiungono luoghi in cui le condizioni igienico-sanitarie sono precarie e si entra in contatto con batteri e parassiti presenti in alimenti e acqua contaminata;

Intolleranze o allergie alimentari;

Sindrome del colon irritabile.

Ma come farsi passare la diarrea, e anche velocemente? Ecco i consigli e rimedi più utili per dire addio alla diarrea in pochi step e nel giro di pochi giorni.

Assumi fermenti lattici vivi, o probiotici. I microrganismi probiotici vivi e attivi raggiungono l’intestino, si moltiplicano e colonizzano la flora intestinale e la riportano rapidamente in equilibrio.

Segui una dieta semplice e leggera. Prediligi alimenti come riso in bianco, patate, banane, carne e pesce magri.

Consuma alimenti e bevande a temperatura ambiente. Lo sbalzo termico può favorire la nausea e e peggiorare ulteriormente i sintomi.

Idratazione. La diarrea causa una perdita rapida di liquidi e sali minerali con le feci, portando il nostro organismo alla disidratazione. Si consiglia di bere molta acqua per rimanere idratati.

Assumi antipropulsivi, come Imodium, questo può aiutare a fermare le scariche diarroiche ed evitare la disidratazione.

I probiotici sono molto importanti contro la diarrea frequente. Si tratta di fermenti lattici in grado di riequilibrare la flora intestinale e ridurre il numero di scariche diarroiche durante la giornata. Per flora intestinale equilibrata, eubiosi, si intende un perfetto bilancio tra batteri buoni e microganismi potenzialmente dannosi.

I fermenti lattici sono in grado di fermentare alcuni zuccheri solubili e produrre acido lattico. L’acido lattico porta ad una dimunuizione del pH intestinale, creando un ambiente molto favorevole alla salute delle mucosa intestinale e alla proliferazione di batteri benefici, ma inospitale per i batteri patogeni.

