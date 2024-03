Il latte di canapa, ancora poco conosciuto almeno nel nostro Paese, in realtà è un’ottima alternativa al classico latte. Ricco di benefici e proprietà si ottiene dai semi della pianta Canapa Sativa. Ecco le sue proprietà e controindicazioni.

Latte di canapa: controindicazioni e proprietà

Ancora poco popolare nel nostro Paese, il latte di canapa si ottiene dai semi della pianta Canapa Sativa ed è un ottimo alleato della salute. Il latte di canapa è una bevanda vegetale perfetta per chi ha problemi di colesterolo o per chi è intollerante al lattosio e al glutine, o ancora per chi segue una dieta vegana. Rispetto al latte vaccino fornisce una quantità inferiore di calorie, grassi, proteine, carboidrati. In realtà non è proprio esatto definirlo latte.

Il latte di canapa infatti proveniente dai semi della canapa alimentare viene realizzato mescolandoli in acqua calda. Il composto viene poi macinato, filtrato, omogeneizzato e raffreddato per bloccare l’ossidazione di oli e vitamine. Vengono poi aggiunti acqua, emulsionanti, stabilizzanti, dolcificanti e aromi per personalizzare gusto e consistenza. Infine avviene il riscaldamento ad altissima temperatura (UHT) per prolungare la durata di conservazione del prodotto. Ma quali sono i benefici e proprietà del latte di canapa?

In 100 grammi di prodotto della bevanda alla canapa ci sono 40 calorie, 2,9 grammi di grassi, 2,2 grammi di carboidrati e 1 grammo di proteine.

La canapa contiene 10 amminoacidi essenziali e due acidi grassi essenziali come l’omega 3 e l’omega 6. Tra le altre sostanze: magnesio, calcio, ferro, fibre, potassio, fosforo. La vitamina presente in maggiori quantità è la E che svolge un’azione antiossidante. Questi nutrienti sono presenti anche nel latte vaccino, come il calcio e il fosforo, ma ciò che differenzia davvero le due bevande è che il calcio presente nel latte è più facile da assorbire.

Oltre ad essere una bevanda energetica digeribile e nutriente, il latte di canapa è una buona fonte proteica e utile per incrementare l’apporto di fibre, è utile nella prevenzione di patologie cardiovascolari. E ancora, è adatto a chi è intollerante a lattosio e glutine, privo di colesterolo, un latte ricco di antiossidanti e vitamine liposolubili, apporta vitamine B utili per il metabolismo energetico e acido folico, ha basso indice glicemico, ha molto calcio, ferro, potassio e magnesio.

Proprietà del Latte di canapa: le controindicazioni

Sono sempre di più le bevande vegetali disponibili in commercio tra latte di riso, di soia, d’avena, mandorle e cocco, poi c’è uno meno noto: il latte di canapa. Come anticipato, è un’ottima sostituzione al classico latte vaccino, di mucca, di capra soprattutto per la sua alta digeribilità. Questo latte vegetale, infatti, è molto amato da chi segue diete vegan, senza origine animale, e per chi ha intolleranze e allergie. Ecco tutte le proprietà del latte di canapa, dal sapore di nocciola:

Promuove la salute della pelle, riducendo le rughe e mantenendo la pelle idratata, grazie all’equilibrio degli acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6;

Ha proprietà antinfiammatorie;

Previene disturbi mentali come demenza e depressione. Inoltre, favorisce lo sviluppo cerebrale nei bambini, migliora la concentrazione e la memoria;

Previene le malattie cardiovascolari;

Con il suo elevato contenuto di micronutrienti e minerali, contribuisce alla salute delle ossa, rafforza il sistema immunitario e protegge i reni;

È utile per prevenire l’osteoporosi, poiché contiene più calcio rispetto al latte vaccino;

Aiuta a contrastare lo stress ossidativo grazie alla vitamina E;

Contribuisce alla rigenerazione cellulare;

È utile nel combattere la spossatezza, l’affaticamento e nel prevenire l’anemia, grazie al suo contenuto di ferro.

Ma ci sono controindicazioni? Una delle principali è il basso contenuto di proteine per porzione. Quindi si deve integrare con altre fonti alimentari o utilizzando integratori proteici. Una carenza proteica può aumentare il rischio di sviluppare patologie e disfunzioni.

Inoltre è importante ricordare che il latte di canapa può ridurre la coagulazione del sangue. Di conseguenza, le persone con problemi di coagulazione o che assumono farmaci anticoagulanti dovrebbero consultare un medico prima di consumare questa bevanda. Infine, se consumato in quantità eccessive, il latte di canapa può causare diarrea, disturbi gastrici e gonfiore addominale.