Come la vitamina C potenzia l’efficacia della crema solare

Con l’arrivo dell’estate, la protezione solare diventa un must per tutti. Ma cosa succede se aggiungiamo la vitamina C alla nostra routine di skincare? Scopriamo insieme come questo potente antiossidante può diventare un alleato prezioso per la nostra pelle.

La vitamina C, o acido ascorbico, è nota per le sue proprietà antiossidanti e per la capacità di illuminare il viso. Ma il suo ruolo non si limita a questo: quando combinata con una crema solare ad ampio spettro, può offrire una protezione aggiuntiva contro i danni causati dai raggi UV.

La scienza dietro la sinergia tra vitamina C e protezione solare

La crema solare tradizionale blocca i raggi UVB, responsabili delle scottature immediate, e i raggi UVA, che penetrano in profondità e accelerano l’invecchiamento cutaneo. Tuttavia, nessun filtro solare è in grado di bloccare il 100% delle radiazioni. La quota di raggi UV che riesce a penetrare nella cute genera un’ondata di radicali liberi molecole instabili che danneggiano le strutture cellulari e degradano il collagene.

È qui che entra in gioco la vitamina C. Gli antiossidanti come la vitamina C sono diventati un argomento centrale nella dermatologia moderna spiega Rosalind Simpson, professoressa di dermatologia presso l’Università di Nottingham. La vitamina C lavora dall’interno come uno scudo biologico, neutralizzando i radicali liberi e proteggendo la pelle dai danni ossidativi.

Studi clinici confermano l’efficacia della combinazione

Uno studio clinico pubblicato sul Journal of the American Academy of Dermatology ha dimostrato che l’applicazione topica di vitamina C ed E, combinata con lo schermo solare, fornisce una protezione di gran lunga superiore contro l’eritema indotto dai raggi UV rispetto all’uso della sola crema protettiva. La vitamina C potenzia significativamente la protezione contro i danni cellulari indotti dai raggi UVA, ma solo quando viene utilizzata insieme alla crema solare.

Come usare correttamente vitamina C e protezione solare

Per massimizzare i benefici di questa sinergia, è importante seguire un ordine logico ben preciso nella routine quotidiana. Inizia con una detersione accurata del viso per eliminare i residui della notte. Successivamente, applica poche gocce di siero alla vitamina C, preferibilmente acido L-ascorbico a una concentrazione tra il 10% e il 20%. Lascia assorbire il siero per qualche minuto, poi applica una crema solare ad ampio spettro con protezione UVA e UVB, SPF 30 o 50+.

Nulla può sostituire una protezione solare ad ampio spettro di buona qualità conclude la professoressa Simpson. Questo significa applicare la dose corretta di crema (la regola delle due dita per viso e collo), riapplicarla ogni due ore o dopo il bagno, ed evitare l’esposizione diretta nelle ore centrali della giornata.

Un piccolo accorgimento pratico

L’unico scenario in cui la vitamina C può dare fastidio al sole è se usi un siero ad altissima percentuale di acido ascorbico (es. 20%) su una pelle già molto irritata o reattiva. In questo caso, l’acidità del prodotto, combinata con il calore del sole, potrebbe causare un leggero pizzicore. Per evitare questo problema, è consigliabile iniziare con una concentrazione più bassa e aumentare gradualmente.

Altri benefici della vitamina C in estate

Oltre all’azione antiossidante, la vitamina C partecipa alla sintesi del collagene e contribuisce a mantenere più uniforme il colorito della pelle. Questo non significa che impedisca la formazione delle macchie, soprattutto se la pelle viene esposta senza un’adeguata protezione. I benefici, inoltre, sono graduali e dipendono dalla costanza d’uso, dalla formulazione del prodotto e dalla stabilità della vitamina C, una molecola particolarmente sensibile alla luce, all’aria e al calore.

La combinazione di questi due prodotti, insieme a corrette abitudini di esposizione al sole, rappresenta la strategia più efficace per preservare la salute e la bellezza della pelle nel tempo.