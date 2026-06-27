Come mantenere le labbra morbide e definite: guide e trattamenti del 2026

Le labbra sono una parte fondamentale del nostro volto, capace di esprimere emozioni e personalità. Con il tempo, però, possono perdere tono e splendore, mostrando segni di invecchiamento come rughe e assottigliamento. La dottoressa Valentina Finotti, specialista in chirurgia plastica e medicina rigenerativa, spiega che questo fenomeno è legato al rallentamento dei processi fisiologici e al calo degli ormoni estrogeni, soprattutto durante la perimenopausa e la menopausa.

Per mantenere le labbra sempre belle e turgide, è essenziale adottare una routine di cura quotidiana. L’idratazione è il primo passo: bere a sufficienza e utilizzare prodotti con acido ialuronicoelastina e vitamina E può fare la differenza. La dottoressa Finotti consiglia anche l’uso di maschere labbra una o due volte alla settimana per un’idratazione profonda e persistente.

Protezione solare e esfoliazione

Le labbra sono particolarmente sensibili ai raggi UV e possono subire secchezza, screpolature e iperpigmentazione. Per questo, è fondamentale proteggerle con stick solari trasparenti, soprattutto in caso di esposizione diretta. La make up artist Barbara Del Sarto suggerisce di esfoliare le labbra una volta ogni 7-10 giorni per rimuovere le cellule morte e migliorare l’assorbimento dei prodotti beauty. Puoi utilizzare uno scrub mirato o una soluzione naturale a base di miele, zucchero e olio d’oliva.

Make up labbra: colori intensi e tecniche volumizzanti

Nel 2026, il make up labbra punta sui colori intensi come il rosa, il burgundy, il ciliegia e il rosso. Barbara Del Sarto consiglia di evitare i rossetti matte e preferire formule satinate e gloss, che riflettono la luce e regalano un effetto rimpolpante. La matita è fondamentale per definire i contorni e evitare che il rossetto sbavi, soprattutto con l’avanzare dell’età. Per un effetto più naturale, puoi utilizzare tinte in versione liquida o in gel, che lasciano una base cromatica uniforme.

Per aumentare il volume delle labbra, puoi sfruttare tecniche come l’ombreggiatura sotto il labbro inferiore o l’illuminazione dell’arco di Cupido con il gloss. La dottoressa Finotti suggerisce anche l’uso di filler a base di acido ialuronico per labbra assottigliate, con una durata di circa sei mesi.

Patch e ginnastica facciale

Sull’onda dei patch per il contorno occhi, sono arrivati anche i patch labbra, da tenere in frigorifero prima dell’uso. Questi aiutano a riattivare la circolazione e favoriscono ossigenazione e turgore. La ginnastica facciale può contribuire a prevenire e attenuare i segni del tempo, tonificando i muscoli e migliorando la circolazione. Veronica Rocca, una delle face trainer più preparate, propone esercizi mirati per la zona della bocca.

Se il problema è l’herpes labiale, è importante curarlo ai primi sintomi con farmaci antivirali. integratori come l’echinacea angustifolia possono rafforzare le difese contro le infezioni cutanee.