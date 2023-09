Harry Shum Jr, 41 anni, ballerino e attore costaricano è noto principalmente per i ruoli nella serie televisiva Glee e in Shadowhunters. L’attore ha confessato come fa ad avere una pelle così perfetta: merito della sua beauty routine di lusso.

Come può Harry Shum Jr. avere una pelle così perfetta? Il merito è della beauty routine di lusso

Harry Shum Jr, attore, ballerino, artista completo, ha da poco compiuto 41 anni ma per tutti resterà il giovane Cable nel film di danza Step Up 2 – La strada per il successo e Step Up 3D. L’attore, classe 1982 nato a Limón, un distretto della Costa Rica, ha origini cinesi, i genitori, infatti, erano immigrati dalla Cina in Usa.

Da bambino, precisamente quando aveva sei anni, Harry si è trasferito con la sua famiglia a San Francisco dove è cresciuto. L’attore parla fluentemente sia l’inglese che il cantonese. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia come ballerino, esibendosi durante tour di artisti famosissimi come Beyoncé, Mariah Carey, Jennifer Lopez.

Successivamente, prende parte a diversi film di danza come SDF Street Dance Fighters, Stepping – Dalla strada al palcoscenico, Step Up 2 – La strada per il successo e Step Up 3D, debuttando così anche sul grande schermo. Harry Shum Jr., però, non è solo un attore di cinema, ma ha lavorato anche in televisione come in Shadowhunters, ma soprattutto Glee, che lo ha reso ancora più famoso a livello internazionale.

Ultimo successo di Harry Shum è il film Netflix Love Hard e nella nuova stagione di Grey’s Anatomy. Ma cosa sappiamo della sua cura di bellezza, per una pelle perfetta?

La sua skincare è piuttosto semplice. “Sono cresciuto bevendo molto latte e mangiando molto formaggio e mi chiedevo perché avessi così tanta acne”, ha raccontato l’attore. L’acne era dovuta al cambiamento di ormoni, ma la sua pelle è completamente guarita quando ha eliminato i latticini, è quanto detto da Shum.

Per la cura dell’acne il ballerino ha anche fatto molta terapia con la luce rossa che stimola i mitocondri e aiuta a rassodare la pelle. Successivamente la sua skincare si concentra sull‘idratazione.

La sua crema preferita viene da La Mer: “Qualcuno ha detto che se hai intenzione di concederti un po’ di lusso, concediti un po’ di lusso”. Quando viaggia però gli capita di farlo senza il beauty case e usa quello di sua moglie. “Uso semplicemente il detergente per il viso e la crema idratante di mia moglie”, ha confessato l’attore di Glee.

Harry Shum Jr e la beauty routine: segreti di bellezza dell’attore

Harry Shum Jr, da ballerino ad attore in tv e al cinema, ha una costante nella sua vita: la pelle sempre perfetta. Tuttavia come rivelato in adolescenza non era affatto così, anzi ha sofferto per molto di acne e imperfezioni. Poi, dai venti in sù la rinascita. Uno dei suoi segreti è l’utilizzo di docce di contrasto, cioè fare una doccia calda e poi una doccia fredda allo stesso tempo.

“Mia moglie mi sentiva urlare dal bagno la prima volta che l’ho fatto. Ma col tempo, l’ho trovato rinvigorente. Mi ha aiutato anche a livello mentale”.

Tra ballo, recitazione, canto non è difficile immagine che l’attore costaricano debba sempre mantenere uno stile di vita sano per stare al passo con tutto questo. Incluso una dieta pulita. Alcuni cibi essenziali che puoi trovare nel suo frigorifero: latte d’avena, frutti di bosco, alternativa allo yogurt al latte di cocco, Dave’s Killer Bread e kimchi vegano. Anche se ammette di avere alcune abitudini alimentari strane, come fare spuntini con insalata mista proprio come fossero patatine, e mangiare banane congelate.