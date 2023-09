Come perdere peso a settembre: consigli e rimedi naturali

Perdere peso a settembre non è difficile come si potrebbe immaginare, anche quando la causa dell’aumento è legata ad un cattivo funzionamento del proprio metabolismo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo in modo sano, al fine di preservare il proprio benessere psicofisico.

Come perdere peso a settembre

Nonostante il caldo che, ancora oggi, attraversa l’Italia, la stagione estiva, per molti, è ufficialmente conclusa, a maggior ragione con l’autunno appena arrivato. Il tempo di fare un bilancio è giunto e, sebbene quest’estate sia stata, per molti, all’insegna del relax e del divertimento, alcuni, al rientro delle vacanze, sono stati costretti a fare i conti anche con il peso leggermente aumentato.

Perdere peso a settembre non è difficile, ma molto dipende anche dall’obiettivo che ci si pone. Se i chili da perdere sono molti è logico che ci vorrà un po’ di più rispetto a chi ha meno chili da perdere. Oltretutto, la perdita di peso è un percorso così delicato che i fattori che possono influenzare il risultato finale sono diversi. Ad esempio, oltre al peso di partenza, è importante valutare anche le condizioni cliniche iniziali di chi decide di perdere peso, oppure, i fattori ormonali che possono influenzare il percorso, in generale, e il risultato finale, in particolare.

Come perdere peso a settembre: consigli

La questione relativa ai fattori ormonali è fondamentale soprattutto per quanto riguarda le donne. Dopo il parto o con la perimenopausa, oltre a dover gestire l’aumento di peso, si può dover gestire anche la difficoltà di perderlo proprio a causa del temporaneo squilibrio ormonale che si sta attraversando in quella particolare fase.

In particolare, durante la perimenopausa, le oscillazioni di peso sono fisiologiche e sono legate al cattivo funzionamento del metabolismo. Cosa fare, in questo caso? Sicuramente, è importante fare movimento. L’esercizio fisico è importante per combattere gli effetti negativi della sedentarietà e, allo stesso tempo, anche per stimolare il metabolismo che, iniziando a funzionare correttamente, non solo favorirà la perdita di peso in chi desidera perdere peso a settembre, ma aiuterà a preservare anche il peso forma.

Un discorso a parte è quello relativo all’alimentazione, che deve essere sempre fresca e genuina e, in particolare, dovrà esserlo in questo delicato periodo di passaggio tra la perimenopausa e la menopausa vera e propria. A questo proposito, sia l’estate che l’autunno offrono una serie di alimenti sani che, se consumati regolarmente, possono essere sfruttati a proprio vantaggio.

Come perdere peso a settembre: miglior integratore alimentare

Per perdere peso a settembre e stimolare il metabolismo non serve solo allenarsi regolarmente e mangiare sano, ma anche assumere un integratore alimentare che stimoli il metabolismo lento, affinché la perdita di peso sia rapida ed effettiva.

Al giorno d’oggi, il mercato offre diversi integratori alimentari che stimolano il metabolismo, ma non tutti funzionano correttamente e non tutti sono naturali, ovvero, a base di principi attivi estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, al fine di preservarne proprietà e purezza.

Spirulina Ultra è il primo integratore alimentare che, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono, di origine naturale al 100%, stimola il metabolismo, favorisce la perdita di peso, preserva il peso forma e spegne il senso di fame, al fine di preservare il benessere psicofisico di una persona in modo sano.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.