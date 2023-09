Leighton Meester, alias l’iconica Blair Waldorf in Gossip Girl, attrice, cantante ed ex modella americana, ha conquistato la fama internazionale grazie a questo ruolo. L’attrice ha rivelato la sua beauty routine.

Leighton Meester svela i trucchi della sua beauty routine

Leighton Meester, splendida 37enne, ha conquistato il pubblico nel 2007 nel ruolo della cinica e modaiola Blair Waldorf, una delle protagoniste del teen drama Gossip Girl. Da allora Leighton è apparsa in diverse apparizioni in tv ma nessun ruolo così importante, nel mentre si è fatta spazio nella moda prendendo parte a diverse campagne pubblicitarie.

Nel febbraio 2014 Leighton si è sposata con l’attore Adam Brody e l’anno dopo è nata la primogenita della coppia: Arlo Day Brody. Nel 2020, invece, i due hanno annunciano la nascita del secondogenito. Adam e Leighton, avvistati alla Milan Fashion Week 2023, sono una delle coppie di Hollywood più amate di sempre soprattutto dai giovani. Sempre in perfetta forma, e con quello sguardo da ragazzina, Meester cura l’aspetto in modo rilassato.

Leighton Meester racconta, per esempio, che quando è in viaggio le basta cambiare acconciatura per modificare il suo look: “Inizio sempre la mia giornata con una pettinatura semplice. Non deve essere perfetta, può essere un po’ disordinata e arruffata”, ha detto Leighton. In questo modo se poi la sera deve uscire ma non riesce a tornare a casa, li lega in uno chignon con qualche forcina, con un po’ di lacca li fissa ed è subito elegante. L’ex Blair Waldorf, infatti, al contrario del suo personaggio nella vita reale è tutt’altro che “perfettina”.

Uno dei trattamenti preferiti da Leighton Meester è da Mario Badescu e Great Jones un centro di Los Angeles che offre massaggi facciali rilassanti. “Los Angeles ha una fantastica Spa Burke Williams in Sherman Oaks con una Jacuzzi davvero cool”.

Meester dice che la sua giornata di solito inizia con una nota salutare mangiando un sacco di cavoli, spinaci e verdure al mattino; frullati con proteine ​​in polvere, lino e semi di chia. Ma a metà pomeriggio, la voglia di caffè e zucchero comincia a farsi sentire, soprattutto quando deve lavorare molto. Mangia ad esempio un bagel con crema di formaggio e una fetta di pizza, e poi mangia la pasta.

Leighton Meester e la sua beauty routine: tips dell’attrice

Leighton Meester, attrice di Hollywood ed ex modella americana, ha confessato di non seguire una particolare routine di bellezza, ma di concentrarsi sul suo aspetto interiore più che esteriore. Tutto il contrario di come l’abbiamo vista per anni in tv nella serie Gossip Girl.

A proposito dei trattamenti di bellezza delle sue colleghe come Gwyneth Paltrow, dice: “Non so nemmeno cosa sia”, riferendosi all’uso del veleno d’api per ridurre l’infiammazione e le cicatrici sul viso. “Semplicemente non mi sembra giusto”, mostrando disgusto per questi rituali strani. Il prossimo passo della sua beauty routine è idratare con La Mer nel suo kit.

Il passo finale per ottenere una pelle perfetta è un tocco di cipria. La Meester utilizza una cipria traslucida, come Chantecaille Poudre Delicate, su tutti i punti caldi, in altre parole, le aree che generalmente diventano oleose, come il naso, il mento e la fronte.