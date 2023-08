L’estate è la stagione ideale per sedurre e le probabilità di imbattervi nell’uomo della vostra vita o, quantomeno, in un bollente flirt sono decisamente migliori che in tutti gli altri momenti dell’anno. Ecco 5 consigli per sedurre e rimorchiare un uomo sotto l’ombrellone.

Come sedurre e conquistare un uomo sotto l’ombrellone: 5 consigli per rimorchiare

In estate ci si sente, generalmente, più felici, spensierati con l’abbronzatura giusta e confortevole e perché no con un gran voglia di innamorarci o di un flirt estivo. Se sei alla ricerca di consigli per sedurre e rimorchiare un uomo, sotto l’ombrellone magari, ecco alcuni trucchetti sexy da seguire. Ecco 5 consigli per rimorchiare:

Il costume giusto

Scegliamo bikini o pezzi unici che valorizzino la nostra linea, magari con qualche seducente pareo vedo/non vedo che, oltre a coprire qualche imperfezione, dona senz’altro molto fascino.

Ogni silhouette ha il suo modello perfetto: per forme morbide va benissimo il costume intero o il bikini con reggiseno a balconcino, mentre per le figure molto magre e longilinee è perfetto il due pezzi con reggiseno a triangolo leggermente imbottito. Le donne non troppo alte dovrebbero privilegiare poi linee sgambate, evitando culotte alte e linee orizzontali.

Gioco della seduzione

Nel gioco della seduzione bisogna fare attenzione a non esagerare e ricordare che sono le donne a dettare le regole del gioco, in ogni caso. Saremo noi a dover incoraggiare un uomo, se siamo lusingate delle sue attenzioni iniziali, altrimenti fuggirà a gambe levate verso avventure alternative.

Siamo interessate? Allora facciamogli capire che può continuare. Se invece siamo noi a fare il primo passo perché abbiamo adocchiato qualcuno che ci interessa, sarà consigliabile l’approccio indiretto, trovando cioè una scusa che permetta di iniziare un dialogo.

Offrire da bere

Prendete la vostra vittima per la gola: proponete una bevanda rinfrescante, magari non alcolica, per rendere più gradevole l’approccio anche sotto l’ombrellone. Mi raccomando, cercate di non aprirla prima, ovviamente.

Crema solare

Non dimenticate la crema solare, da spalmarvi addosso, per non prendere bruciature, o magari da prestare a chi potrebbe chiedervelo. Dopotutto ogni scusa è buona, no?