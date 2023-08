Dieta flash: come perdere 5 chili in 3 giorni

Con la partenza per le ferie, molti ne approfittano anche per tenersi in forma e arrivare preparati all’appuntamento con la spiaggia e il mare. Per coloro che devono perdere pochi chili in breve tempo, la dieta flash è il giusto programma alimentare in quanto consente di eliminare i grassi nel giro di poco. Scopriamo come seguirla e tornare in forma.

in cosa consiste e quale è il programma.

Dieta flash

Come al solito, in vista delle vacanze, la prova costume continua a spaventare sia uomini che donne. Per arrivare in forma per le ferie e sfoggiare un fisico top, la dieta flash è il giusto regime da seguire. Un programma alimentare dimagrante che, in solo 3 giorni, aiuta a dimagrire e perdere fino a 5 chili.

Si tratta, come tante che arrivano ed esplodono a pochi giorni dalle vacanze estive, di un regime alimentare dimagrante. Indicato a chi deve perdere peso in poco tempo, magari per un evento od occasione particolare, quale può essere appunto la prova costume e l’appuntamento fatidico con la spiaggia. Un regime con poche calorie da seguire solamente per 3-4 giorni.

Per perdere quei due o tre chili e le calorie, è consigliabile seguire un regime come la dieta flash da affiancare anche a una buona attività fisica e a un cambio nelle proprie abitudini e stile di vita a tavola. Un tipo di programma che permette di cambiare il proprio modello alimentare.

Come al solito, prima di cominciare un regime del genere o qualsiasi altro programma dimagrante, è consigliabile chiedere l’ausilio e la consultazione di un esperto del settore che saprà stilare uno stile di vita che sia ben bilanciato e adatto al fisico di ognuno.

Dieta flash: come fare

Come in ogni regime che si rispetti, anche nella dieta flash è necessario mettere a punto e seguire alcune regole in modo da trarre i migliori benefici. Prima di tutto, è bene non mangiare mai fuori pasto, ma seguire le giuste indicazioni e consumare tutti e cinque i pasti, quindi colazione, pranzo, cena compreso i due spuntini di metà mattina e del pomeriggio.

Bisogna abolire sia gli alcolici che le bevande gassate in quanto ricche di zuccheri che contribuiscono ad aumentare di peso. Si consiglia di consumare molta acqua, almeno fino a due litri che permettono di eliminare e ridurre i liquidi in eccesso. Sono ammesse le tisane, ma basta che non siano troppo zuccherate.

L’attività fisica nella dieta flash è assolutamente consigliata e ammessa, ma deve essere moderata e non esagerata. Una semplice passeggiata o una corsa sono un ottimo modo per tenersi in allenamento e in forma. Grazie a questi consigli è possibile sgonfiare la pancia in modo da avere un addome piatto, ma anche al tempo stesso eliminare le scorie.

Un regime alimentare dimagrante che si basa sul consumo di tantissime proteine che sono ricche di fibre e di vari nutrienti. La frutta e la verdura non devono mancare, mentre è necessario ridurre le quantità dei carboidrati. I dolci, gli alimenti eccessivamente grassi, ma anche le salse e i sughi già pronti sono da eliminare dalla tavola.

Dieta flash: soluzione naturale

