Agosto è il mese più caldo dell’anno e porta con sé una gran varietà di frutta e verdura tipicamente estive. Ma quali sono gli alimenti che non devono mancare nella spesa di agosto? Eccone 4.

4 alimenti che non devono mancare nella tua spesa di agosto

Come dicevamo, agosto è il mese più bollente e rovente dell’anno ma in soccorso viene l’alimentazione e la dieta che contrasta anche il calore e tutte le sue conseguenze su corpo e mente. Cosa non può mancare mai nella tua spesa di agosto?

Cetrioli: pochissime calorie ma tantissima acqua e sali minerali, meglio se mangiati con la buccia perché sotto la buccia si concentrano maggiormente i principi nutritivi;

Zucchine: ortaggi tipici dell’estate e con 100gr meno di 20 calorie quindi perfette anche per le diete ipocaloriche. A differenza di altri ortaggi estivi, le zucchine non causano problemi gastrointestinali;

Pomodori: impossibile che non facciano parte della tua spesa ad agosto, i pomodori sono fortissimi antiossidanti tra i cibi che ne contengono maggiormente. Alternare crude e cotte.

Melanzane: hanno la buccia ricca di antiossidanti e ricca di quercetina che è proprio un potente antiossidante, perfetto per l’estate soprattutto.

Invece, tra gli alimenti di frutta di agosto non possono mancare sulla nostra tavola e nel nostro frigorifero:

L’anguria, frutto estivo per eccellenza, è composta per quasi il 95% d’acqua. È quindi molto dissetante e previene la disidratazione. La sua polpa è ricca di licopene, un antiossidante molto efficace.

Il fico contiene molte fibre. Grazie ai suoi semi, ha proprietà leggermente lassative e favorisce la digestione.

Il lampone è un’ottima fonte di minerali (magnesio, calcio, ferro), antiossidanti e vitamina C.

Il melone è ricco di beta-carotene, da cui deriva il suo colore arancione. Stimola inoltre la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che promuove la calma.

Infine la pesca è ricca di fibre, che aiutano a regolare la concentrazione degli zuccheri nel sangue e il transito intestinale. È anche un’eccellente fonte di vitamina C.

Gli alimenti nella spesa di agosto: cosa mangiare?

Come già detto, nel mese di agosto che è il più caldo e “difficile” da sopportare attenzione particolare deve essere posta alla spesa. Acquistare frutta e verdure di stagione è sicuramente una buona abitudine, ancora meglio se nel nostro carrello mettiamo verdure e legumi (aglio, basilico, carote, cetrioli, cicoria, cipolle, fagioli borlotti, fagiolini, fave, finocchi, funghi, lattuga, maggiorana, melanzane, pomodori, porri, prezzemolo, rape, ravanelli, rosmarino, rucola, scarola, soia, zucca, zucchine).

La frutta di stagione non deve mai mancare nella dieta di agosto come anguria, fichi, fragole, lamponi, mele, melone, mirtillo rosso, more, pere, pesche, piselli, prugne, ravanelli, ribes nero, susine, uva spina.

E poi il pesce azzurro o il pescato del giorno. In estate, per via del caldo, il senso di spossatezza è amplificato per via delle alte temperature e il dispendio di liquidi è maggiore.

Per questo è importante fare attenzione a ingerire il giusto quantitativo di calorie per restare in forze, da calibrare in base al dispendio energetico di ciascuno. Ingerire intorno alle 1400 e 1500 calorie al giorno per una donna e da 1800 a 1900 per l’uomo, può aiutare a combattere il caldo ed eliminare il senso di spossatezza.

Anche l’attività fisica incide molto e ha la sua importanza, in quanto non solo aumenta le calorie bruciate, ma attiva e velocizza il metabolismo. Uno stile di vita attivo e sano, senza fumo, senza alcol e con 7/8 ore di sonno per notte, aiuta a restare in forma a lungo.