Come si combatte il caldo in casa? 10 consigli per rinfrescare il letto in estate

“Non riesco a dormire” in estate, soprattutto in questa 2023, è una frase che risuona in continuazione date le temperature eccessivamente alte. Se non sei uno che ha deciso di mettere un condizionatore in camera da letto oppure, pur avendolo posizionato lì, preferisci non accenderlo durante la notte per evitare colpi di freddo è possibile raffreddare il letto senza aria condizionata? Sì. Ecco 10 consigli per rinfrescare il letto in estate.

Scegli lenzuola in cotone e in lino.

Riponi nell’armadio le lenzuola in raso, in seta e (soprattutto) in poliestere e preferisci quelle in cotone 100%, in lino o in misto lino: sono traspiranti, non ostacolano la ventilazione e riescono a regolare la temperatura corporea durante la notte.

Congela le lenzuola.

Prima di andare a letto, lascia nel freezer le lenzuola per qualche minuto: ovviamente prima mettile in una busta di plastica per evitare che prendano l’odore dei cibi attorno.

Pur non essendo un rimedio efficace per tutta la notte, questo trucco è ideale per raffreddare il letto e ti aiuterà di certo ad addormentarti più serenamente, dandoti una tregua dal caldo e dall’umidità.

Usa la borsa d’acqua calda.

Sì, hai letto bene! La borsa che durante l’inverno riempi d’acqua bollente sarà tua amica anche durante l’estate, basta riempirla d’acqua fredda, riporla nel freezer e poi metterla nel letto per raffreddare le lenzuola.

Cambia posizione del ventilatore.

Se punti la parte posteriore del ventilatore verso finestra aperta farai in modo che l’aria calda venga convogliata verso l’esterno. Se, invece, hai i ventilatori posizionati sotto il soffitto, regolali in modo da far girare le pale in senso antiorario: in questo modo l’aria calda sarà spinta verso l’alto.

Dormi come un egiziano.

Il cosiddetto “metodo egiziano” prevede di bagnare un lenzuolo in acqua fredda, centrifugarlo in lavatrice per eliminare tutta l’acqua in eccesso e utilizzarlo come coperta. Per evitare il contatto con la parte umida, utilizza un ulteriore lenzuolo o un asciugamano da frapporre tra te e il lenzuolo umido.

Copriti poco.

Less is more e in estate è ancora più vero. Utilizza un pigiama largo, in tessuto naturale (come il cotone) composto da canottiera e pantaloncino. Qualcuno preferisce dormire indossando solo biancheria intima, mentre altri sostengono che, in questo modo, il sudore resti attaccato alla pelle. Insomma, l’outfit notturno va scelto in base alle preferenze personali.

Trucchetti della nonna.

Fino a non molti decenni fa, veniva usato un trucco astutissimo per fare aria fredda con il ventilatore. Rispolvera questa tecnica posizionando una teglia piena di ghiaccio davanti a un ventilatore. Mentre il ghiaccio si scioglie, l’aria prodotta dal ventilatore raccoglierà l’acqua fredda, nebulizzandola nella stanza.

Crea un incrocio di venti.

Posiziona un ventilatore di fronte a una finestra aperta, in modo che il vento proveniente dall’esterno e quello prodotto dalle pale si uniscano, creando una brezza piacevole. Se non vivi in una zona ventilata prova a sfruttare l’aria prodotta da due ventilatori posizionati ai lati opposti della stanza da letto.

Sì al ghiaccio.

Per ottenere una sensazione super veloce di fresco in tutto il corpo, applica impacchi di ghiaccio (cubetti avvolti in un panno di cotone) ai polsi, al collo, ai gomiti, all’inguine, alle caviglie e dietro le ginocchia.

Cuscino rinfrescante.

Sul web troverai diversi modelli di cuscini rinfrescanti realizzati in materiale iper traspirante che dovrebbe avere una temperatura inferiore rispetto a quella utilizzata per i tradizionali cuscini.