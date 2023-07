La beauty routine di Aida Yespica: i segreti di bellezza della modella

Aida Yespica modella, showgirl e attrice di origine venezuelana, è una delle donne più amate di sempre per la sua bellezza. Quali sono i segreti della sua beauty routine?

La beauty routine di Aida Yespica per essere bella anche senza l’aiuto del make-up

Aida Yespica showgirl e modella venezuelana, conta un milione di followers su Instagram. La Yespica all’età di 41 anni si mantiene in perfetta forma, con un fisico statuario da ex modella e una pelle luminosa e in salute. E’ la testimonianza che l’età è davvero soltanto un numero.

Nella casa più spiata d’Italia, ma anche sui social la showgirl si è svelata senza trucco, acqua e sapone. Sono tanti infatti i momenti in cui il suo volto appare completamente struccato, da quando si alza mattino a quando è al mare.

Volto struccato, capelli arruffati e occhiaie non passano di certo inosservati, ma Aida Yespica è sempre bellissima. Il suo viso infatti appare privo di imperfezioni evidenti, anche se la grana della pelle non risulta perfettamente levigata. L’arcata sopracciliare è impeccabile, merito probabilmente di un tatuaggio alle sopracciglia, così come le ciglia, lunghe e voluminose sulle quali Aida deve aver inserito qualche ciuffetto tramite il trattamento delle extension ciglia.

Merito della sua estrema e corretta cura della pelle, a cui tiene tantissimo. Dai trattamenti intensivi per evitare le rughe ai prodotti ad hoc come quelli antiage, la Yespica dedica molto tempo e attenzione alla sua pelle, soprattutto dopo i Quaranta.

La beauty routine di Aida Yespica: segreti di bellezza

La skincare routine di Aida Yespica segue i trend delle altre star, a partire dalla detersione del viso fino alle creme rassodanti e leviganti. La showgirl venezuelana utilizza prodotti perlopiù naturali e anche biologici. Dopo l’idratazione, la skincare della Yespica passa al contorno occhi per levigare le occhiaie.

La sua è una routine di bellezza molto semplice ma efficace, che abbinata ai giusti trattamenti e a qualche ritocchino non eccessivo, rendono la pelle estremamente bella.