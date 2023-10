Tra le imperfezioni più odiate e difficili da togliere troviamo sicuramente le smagliature. Queste hanno diversi colori come quelle rosse e viola. Ma è possibile cancellarle? Ecco svelato come togliere le smagliature viola con i rimedi migliori.

Come togliere le smagliature viola: i rimedi migliori

Chi non ha smagliature? E’ molto difficile non averle, come lo è combatterle. Ma cosa sono in realtà e come si formano? Le smagliature sono delle lesioni che colpiscono il derma ossia lo strato più profondo della pelle, a causa di una frattura delle fibre di collagene che genera cicatrici. Questa frattura provoca sull’epidermide, ossia lo strato superiore della pelle, delle linee cicatriziali che assumono in una fase iniziale un colore rosso violaceo.

Le smagliature come visto sono causate dalla rottura delle fibre del collagene nella pelle. Queste fibre sono responsabili della forza e della elasticità della pelle, ma quando la pelle viene tesa troppo rapidamente o troppo frequentemente, le fibre collagene possono rompersi. Questo può accadere durante la gravidanza, quando la pelle si allunga per adattarsi al crescente volume della pancia, o durante la crescita rapida, quando il corpo cresce in modo rapido e disomogeneo.

Le smagliature viola sono le più recenti e quelle più facilmente trattabili. Si formano a causa di una lesione del tessuto cutaneo e la loro presenza è visibile come linee scure o rosse sulla pelle. Il trattamento per le viola include l’utilizzo di creme idratanti e nutrienti, massaggi per aumentare la circolazione sanguigna e l’utilizzo di laser a luce pulsata per ridurre l’aspetto delle smagliature.

Inoltre, per togliere le smagliature viola è importante mantenere una dieta equilibrata ricca di vitamine e minerali essenziali per la pelle, come la vitamina C e il selenio, e bere molta acqua per mantenere la pelle idratata.

Se vuoi prevenire la formazione di smagliature viola, evita di esporre la pelle a fonti di calore troppo calde, evita di usare prodotti per la pelle troppo aggressivi e mantieni un peso salutare. Questi semplici passaggi possono aiutare a prevenire la formazione di smagliature e migliorare l’aspetto della tua pelle se invece sono già comparse.

Come togliere le smagliature viola? Consigli da seguire

Le fastidiose e ingombranti smagliature, che siano rosse, viola o bianche a seconda dell’intensità e della comparsa, sono un cruccio per tutte le donne e anche uomini. Ma esistono dei rimedi per togliere le smagliature quando sono di colore viola? Per fortuna, queste sono le più facili da cancellare e combattere data la loro recente comparsa sulla pelle. Come fare?

La sola strategia anti-smagliature è la prevenzione e, dunque, l’ applicazione di creme e oli specifici (soprattutto durante il periodo della gravidanza) sulle zone a rischio. Ma proprio questo tipo di creme e oli anti-striature sono utili per migliorare la situazione delle smagliature appena comparse, ovvero quelle viola.

I principi attivi più efficaci sulle smagliature viola sono: tretinoin, centella asiatica, vitamina E, collagene, elastina e retinolo. I prodotti vanno applicati sempre con un massaggio profondo che ne veicoli i componenti in profondità e almeno due volte al giorno, quotidianamente per un lungo periodo.

Oli e creme elasticizzanti antismagliature, contengono alcuni rimedi naturali, ecco i principali:

Olio di Mandorle con azione emolliente, tonificante, idratante, migliora l’elasticità. Può trovarsi in formulazioni anche con altri oli elasticizzanti come l’olio di jojoba, di calendula, di lavanda e di rosmarino;

Rosa Mosqueta, favorisce il mantenimento dell’elasticità e il rinnovamento cutaneo, attenua gli inestetismi della pelle;

Olio d’Argan, migliora l’elasticità della pelle e aiuta a prevenire o eliminare le smagliature;

Olio di Jojoba, capace di idratare la pelle, migliora l’elasticità e contrasta gli inestetismi;

Burro di karitè, con proprietà elasticizzanti ed emollienti, nutre la pelle e combatte anche i segni più vecchi e spessi.