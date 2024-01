Dopo il Natale, e dopo le feste natalizie in generale, è normale sentirsi appesantiti e con qualche chilo in più. E’ ora di tornare in forma: ecco svelato come seguendo una dieta detox.

Come tornare in forma dopo Natale: la dieta detox

Pranzi e cene con parenti, aperitivi con amici, cene aziendali tutto si concentra nel periodo natalizio e dopo il Natale, nonché dopo Capodanno ci ritroviamo a gennaio con qualche chilo in più e molto gonfiore. Urge, dunque, seguire una dieta detox che disintossica l’organismo e ci fa sentire di nuovo attivi ed energici. Gennaio è un ottimo mese per iniziare a perdere peso, lasciando definitivamente alle spalle tutte le abbuffate natalizie. Ecco alcuni suggerimenti.

Non fare digiuni: saltare un pasto per tornare in forma dopo Natale è una forte tentazione, ma non c’è nulla di più sbagliato. La soluzione corretta è dire basta a piatti elaborati e super calorici, tornando a preferire una dieta sana e bilanciata, fino a quando si raggiunge il proprio peso.

Dieta detox: per tornare in forma dopo Natale è necessario disintossicarsi, consumando cibi ricchi di antiossidanti come mirtilli, spinaci, arance e kiwi. Inoltre per facilitare nel breve tempo l’eliminazione delle tossine.

Attività fisica: oltre a una dieta salutare, è necessario praticare attività fisica per tornare in forma. Va bene la corsa lenta, il nuoto, il ciclismo, lo sci di fondo, l’importante è praticarli senza affaticarsi troppo.

Se durante le feste di Natale abbiamo esagerato, una settimana detox può essere utile per ripristinare l’equilibrio, favorire la depurazione, aiutare a ritrovare il naturale senso di fame/sazietà, che può essere falsato da un’alimentazione invece ricca di zuccheri tipica del Natale.

È importante seguire una dieta ricca di alimenti freschi evitando cibi processati, zuccheri aggiunti e bevande alcoliche. Inoltre, bere molta acqua e praticare attività fisica regolarmente aiuta a stimolare il metabolismo e a eliminare le tossine.

Come tornare in forma dopo Natale? Consigli

Dopo Natale e dopo quasi due settimane di pasti sbilanciati, molti grassi, bevande zuccherate e anche alcolici, orari sballati etc. è difficile tornare in forma ma non impossibile seguendo una detox. Ma cosa mangiare per disintossicarsi? Gli alimenti detox da preferire dopo le feste includono frutta e verdura fresca, come agrumi, mele, carote, spinaci e cavoli. Questi alimenti sono ricchi di antiossidanti e sostanze nutritive come le fibre, che aiutano a disintossicare l’organismo.

Dopo le feste, privilegiare anche bevande detox come tè, tisane a base di tarassaco o carciofo. L’acqua con limone al mattino è un modo per iniziare la giornata e stimolare la digestione. E’ importante non saltare i pasti per evitare i cali di zucchero e gli attacchi di fame improvvisa che ci orientano verso gli zuccheri. Tutto ciò alza velocemente la glicemia, innescando una sorta di circolo vizioso.

Un dieta bilanciata prevede tre pasti (colazione, pranzo e cena) e due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio. Durante la giornata è bene assumere molto acqua per smaltire la ritenzione idrica, uno dei sintomi più classici dei cenoni. E’ bene poi masticare lentamente per aumentare il senso di sazietà e apprezzare meglio ciò che mangiamo.

Nella detox prediligere prodotti di origine vegetale, che apportano sali minerali, vitamine e composti fitochimici con poche calorie.

Altro aspetto fondamentale è la presenza di fibre, che servono a equilibrare le calorie assunte durante le feste. Anche il pesce azzurro è un’ottima fonte di calcio e vitamina D oltre che di Omega 3 per la salute del cuore. Da evitare sono invece cibi ricchi di istamina, di cui si è abbondato durante le feste, come frutta a guscio, insaccati, crostacei, tonno, formaggio e legumi.