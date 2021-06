Con l’arrivo della stagione estiva, il caldo e l’afa all’interno delle case, moltissime persone decidono di acquistare un buon condizionatore. Se non si vogliono cominciare dei lavori sulla struttura dell’abitazione per installare un condizionatore fisso, la soluzione più adatta potrebbe essere l’acquisto di un condizionatore portatile. Se avete deciso di acquistare un condizionatore fisso, è importante tenere a mente determinati elementi per scegliere la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Condizionatori portatili

Quando parliamo di “Condizionatore Portatile“, intendiamo una macchina che viene utilizzata dentro agli edifici per riuscire a rinfrescare l’aria durante i periodi estivi, soprattutto quando il tasso di umidità dell’aria diventa troppo elevato. Il condizionatore portatile risulta molto utile, anche se presenta alcuni svantaggi rispetto al coondizionatore fisso.

Tra gli svantaggi che possiamo trovare ci sono sicuramente l’occupazione maggiore di spazio e il rumore che viene emesso dal tubo. Il funzionamento del condizionatore portatile può essere paragonato a quello di un frigorifero, anche se si differenzia per il rumore e per i consumi. Un frigorifero può raffreddare circa 2 metri cubi di aria, mentre un climatizzatore portatile circa 30-40 metri cubi.

Il centro del climatizzatore portatile è il liquido rigenerante che rappresenta il veicolo del calore. Il climatizzatore portatile fa girare il liquido rigenerante all’interno di un percorso chiuso e obbligato. Durante il percorso, il liquido rigenerante non si vede mai e incontra due ostacoli che sono l’evaporatore e il condensatore.

Quando il liquido rigenerante nello stato liquido incontra in un allargamento improvviso l’evaporatore, si trasforma man mano in gas. Procedendo lungo il percorso, poi, accade l’esatto opposto. Per mezzo del condensatore, infatti, il gas viene pressato dentro un tubo più piccolo diventando così di nuovo liquido, per poi riuscire a proseguire nuovamente verso l’evaporatore.

Durante il passaggio da stato liquido a quello gassoso e da gassoso a liquido, il refrigerante assorbe completamente il calore e lo rilascia nell’ambiente. Per una legge fisica, quando il liquido rigenerante passa da stato liquido a gassoso, assorbe tutto il calore che si trova all’interno della stanza. Quando poi il gas ritorna nell’altra parte della macchina, viene totalmente compresso.

Il calore che era già molto elevato nel liquido refrigerante diventa molto più caldo, poichè è stato anche compresso. IIl refrigerante caldo allo stato liquido, quindi, entra in contatto con l’aria esterna, dove si trova il tubo. Il calore del liquido viene viene ceduto all’aria esterna e buttato fuori dalla stanza via tubo. Così, il liquido si raffredda e successivamente può tornare verso l’evaporatore per ricominciare il ciclo.

Condizionatori portatili: benefici

Vediamo ora quali sono i vantaggi e gli svantaggi del condizionatore portatile.

VANTAGGI:

Assenza dell’unità da installare all’esterno.

Presenza di pratiche rotelle, utili per lo spostamento.

Risparmio del non dover contattare un tecnico professionista per il monitoraggio.

SVANTAGGI:

Potenza del condizionatore portatile minore rispetto al condizionatore fisso.

Condizionatori portatili: il migliore

Il miglior condizionatore portatile 2021 secondo esperti e consumatori è sicuramente Artic Air Cube, che non ha bisogno d’installazioni murarie e che è l’ideale per riuscire a rinfrescare l’ambiente circostante senza tubi e spazi ingombranti. Artic Air Cube, riesce a rinfrescare le stanze e si compone, inoltre, di un termostato digitale che si regola con un flusso d’aria della temperatura che preferiamo.

E’ riconosciuto come il miglior condizionatore portatile per l’estate grazie ai benefici riscontrati e al rapporto qualità/prezzo. Per chi volesse ordinarlo o per saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Il sistema di Artic Air Cube funziona attraverso un sistema di raffreddamento ad acqua che inizia a evaporare rilasciando nell’ambiente l’aria fredda. Artic Air Cube è un prodotto esclusivo e non è nocivo sulla salute. Inoltre, presenta una durata autonoma di 8 ore, per cui è perfetto da utilizzare anche di notte.

Air Cube è un prodotto esclusivo ed originale e non potete acquistarlo né nei negozi fisici, quali supermercato, ma neanche i siti di e-commerce online. L’unico modo che avete per acquistarlo è collegarsi al sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che saranno trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale ad un ottimo rapporto qualità prezzo di 59 Euro per una confezione con spedizione gratuita, ma ci sono anche altri pacchetti disponibili. Potete effettuare il pagamento seguendo queste modalità: carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna