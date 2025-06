Scopri i progetti di turismo sostenibile in Toscana per un viaggio unico

Immagina di passeggiare tra dolci colline, assaporando i profumi di un’ottima cucina locale mentre ascolti storie antiche narrate da chi ama profondamente la propria terra. Ecco, questo è solo un assaggio di ciò che la Toscana ha da offrire! In questa regione, il turismo non è solo una questione di bellezze naturali, ma anche di sostenibilità e inclusione, grazie a progetti come Vetrina Toscana e Benvenute.

Vetrina Toscana: un viaggio nella sostenibilità

Vetrina Toscana è molto più di un semplice progetto; è un vero e proprio manifesto di come il turismo possa sposarsi con la sostenibilità. Da oltre 25 anni, questa iniziativa della Regione e di Unioncamere si impegna a coniugare autenticità e rispetto per l’ambiente, promuovendo le tipicità della regione. Immagina di gustare un piatto preparato con ingredienti freschi e locali, sapendo che ogni morso sostiene la filiera corta e l’agricoltura biologica. Non è fantastico?

Le strutture che partecipano a Vetrina Toscana, tra cui ristoranti, agriturismi, cantine e molte altre, seguono un Manifesto dei Valori che incoraggia il rispetto per la tradizione culinaria toscana, affiancandola a un tocco di innovazione. Quasi duemila imprese fanno parte di questa rete, creando una delle più grandi comunità agroalimentari d’Italia. Ogni impresa che aderisce si impegna a mantenere viva la cultura locale, promuovendo pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente. Non è solo una questione di cibo, ma di un’intera filosofia di vita!

Benvenute: un abbraccio alle donne

Passiamo ora al progetto Benvenute, che si propone di rendere la Toscana ancora più accogliente e inclusiva, con uno sguardo particolare alle donne. Questo progetto, promosso da Toscana Promozione Turistica, non si limita a mostrare luoghi meravigliosi, ma punta a raccontare storie, esperienze e saperi custoditi dalle donne toscane. E chi non adora sentirsi parte di una storia?

Recentemente, si è svolta una cena a quattro mani tra due chef eccezionali: Paola Picchi, una chef toscana, e Goiza Isiegas, una chef spagnola della Navarra. Insieme hanno esplorato i sapori di due territori diversi, creando un ponte tra culture e tradizioni culinarie. Questo è solo un esempio di come il progetto Benvenute intrecci storie e sapori, rendendo ogni esperienza unica e memorabile.

Un futuro di autenticità e collaborazione

Il cuore di Benvenute batte per l’autenticità, la sicurezza, l’accoglienza e l’empatia. Questi valori non solo rispecchiano la tradizione toscana, ma sono anche ispirati ai principi di UN Woman e UNWTO, che vedono nel turismo femminile una chiave per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. La Carta dei valori di Benvenute si propone di creare un ambiente in cui ogni viaggiatrice si senta a casa, ma dove anche gli uomini possono trovare spunti di riflessione e crescita.

In un mondo in cui il turismo è spesso visto come una semplice attività commerciale, questi progetti dimostrano che è possibile unire il piacere del viaggio alla sostenibilità e all’inclusione. La Toscana, con il suo patrimonio culturale e i suoi paesaggi mozzafiato, si conferma non solo come meta turistica, ma come un esempio di come si possa viaggiare in modo responsabile e consapevole.