La maschera anti age olio di argan e kiwi è semplice da realizzare e conferisce alla pelle del viso un aspetto giovane più a lungo grazie alle proprietà degli ingredienti. Scopriamo come realizzarla.

Maschera anti age argan e kiwi: ricetta

Per realizzare la maschera anti age argan e kiwi avrete bisogno dei seguenti ingredienti:

1 kiwi

20 grammi di yogurt bianco intero

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaio di olio di argan

4 gocce di olio essenziale di fiori di arancio

Sbucciate il kiwi e tagliatelo in pezzi.

Mettete il frutto in una ciotola e frullatelo con un mixer fino a quando non sarà liquido e omogeneo. Aggiungete poi lo yogurt e mescolate bene con un cucchiaio. Versate l’olio di argan e il miele per poi mescolare bene. Aggiungete alla fine anche l’olio essenziale di fiori di arancio e mescolate.

Benefici della maschera anti age argan e kiwi

La maschera che vi abbiamo proposto vanta delle grandi proprietà anti età per la pelle grazie agli ingredienti con cui è realizzata.

Il kiwi è infatti un frutto davvero ricco di vitamine e di sali minerali, per questo previene l’invecchiamento precoce della cute e rigenera anche la pelle.

L’olio di argan è un olio vegetale in grado di mantenere la pelle elastica a lungo e di tonificarla naturalmente.

Lo yogurt bianco intero è utile per idratare la pelle a lungo e idratarla quindi in profondità.

Il miele vanta proprietà emollienti e protettive, inoltre idrata molto la cute lasciandola sana.

L’olio essenziale di fiori di arancio è infine capace di rigenerare la pelle e di illuminare il viso.

Come utilizzare la maschera anti age argan e kiwi

La maschera anti età realizzata con olio di argan e kiwi deve essere fatta una volta alla settimana per almeno due mesi consecutivi.

Per ottenere il massimo dei risultati vi suggeriamo di applicarla sul viso non appena l’avete realizzato in modo tale che gli ingredienti non si ossidino.

Utilizzate un pennello e applicate il composto su tutto il viso facendo attenzione a non coprire il contorno occhi. Lasciate in posa per 20 minuti e poi lavate con acqua tiepida.

Dopo aver lavato la maschera, vi consigliamo di stendere un velo di crema idratante anti età.