Convention Iyengar Firenze 2026: guida completa per iscrizioni e materiali

È ufficiale: la VIII Convention italiana di IYENGAR® Yoga si svolgerà a Firenze nei giorni del 18, 19 e 20 aprile 2026, con la guida di Abhijata S. Iyengar. L’evento avrà luogo presso lo Spazio Reale di Campi Bisenzio e propone un programma ricco di pratiche, lezioni e approfondimenti dedicati alla comunità Iyengar. In questo testo trovi una panoramica organizzata sull’accesso all’evento, le procedure di iscrizione, le opzioni per i materiali di pratica e i canali ufficiali di contatto e pagamento forniti dall’associazione.

Attenzione alle tempistiche: le iscrizioni sono chiuse a partire da oggi a causa del raggiungimento del numero massimo di partecipanti; tuttavia è attiva una lista d’attesa che verrà, se possibile, scalata in ordine di inserimento. Sul sito ufficiale sono disponibili il flyer della convention con programma, costi e modalità di partecipazione e il modulo per l’iscrizione. Troverai inoltre informazioni pratiche su trasporti, ospitalità e materiali richiesti per le lezioni.

Partecipazione e procedure di iscrizione

Se desideri concorrere per un posto, invia la richiesta per la lista d’attesa contattando la segreteria tramite email all’indirizzo [email protected] oppure telefonando al 055 674426. La segreteria si occuperà di registrare le richieste e di contattare gli interessati in caso di posti disponibili. Nel flyer e nel modulo di iscrizione sono indicate le quote, le scadenze e la documentazione necessaria; ti consigliamo di consultare quei documenti per verificare la categoria di partecipazione a cui ti riferisci e le eventuali tariffe ridotte per soci o insegnanti.

Lista d’attesa: come funziona

La lista d’attesa viene gestita in ordine cronologico di ricezione delle richieste e rappresenta la via ufficiale per accedere in caso di rinunce. È importante specificare nel messaggio di posta elettronica i tuoi dati anagrafici, la categoria di partecipante e eventuali preferenze logistiche. Ricorda che la conferma del posto arriva solo dopo la comunicazione formale della segreteria e l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione. Per ogni chiarimento, la segreteria resta il punto di riferimento principale.

Materiali, merchandise e gestione dei props

Per partecipare è utile essere informati sui materiali richiesti. Sul sito è disponibile una sezione riservata con uno sconto speciale per l’acquisto dei props, attrezzature utili alla pratica Iyengar come cinture, blocchi e coperte. In vista della convention sarà inoltre prodotto del merchandise speciale: i dettagli e il modulo d’ordine sono pubblicati sul portale ufficiale. Il flyer illustra anche quali materiali portare personalmente e quali saranno forniti dall’organizzazione durante le sessioni.

Acquisto e noleggio dei props

Se preferisci non acquistare nuovi strumenti, esiste la possibilità di noleggiare i props per la durata dell’evento: per informazioni e prenotazioni contatta direttamente l’Istituto Iyengar Yoga Firenze. In alternativa, chi acquista tramite l’area riservata può usufruire di un prezzo scontato dedicato ai partecipanti della convention. Valuta in anticipo le dimensioni e la logistica del trasporto, soprattutto se arrivi da lontano, per evitare inconvenienti il giorno dell’evento.

Risorse, contatti e informazioni amministrative

Per promuovere la convention tra i propri studenti è disponibile materiale promozionale in qualità di stampa, inclusi manifesto A3 e flyer. Sul sito sono inoltre attivi contenuti aggiuntivi come il podcast con puntate dedicate agli scritti di B.K.S. Iyengar, il Sadhana blog con articoli di approfondimento e la sezione di Online Education con materiali video. Gli insegnanti certificati possono accedere all’area riservata per informazioni specifiche. Per eventuali versamenti e contributi l’Associazione Iyengar Yoga Italia (AIYI) APS mette a disposizione i dati bancari: c/c 213200000024, banca BANCO BPM S.P.A., IBAN IT52C0503402807000000000024, SWIFT BAPPIT21N32.