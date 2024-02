Sono noti da anni i benefici della sauna finlandese, a infrarossi. Per questo è amata da moltissime star americane, per i suoi benefici. Ma se non avete tempo né possibilità ecco la coperta-sauna infrarossi. Come funziona e i benefici.

Coperta per sauna infrarossi: cos’è, come funziona, i benefici

Quando non si ha né il tempo né la voglia o magari la possibilità di concedersi un pomeriggio di relax recandosi in una spa e facendo una sauna a infrarossi, non disperate: otterrete gli stessi risultati (o quasi) solo grazie a una coperta-sauna infrarossi. Basterà lasciare che il calore eserciti la sua magica azione capace di stimolare le endorfine. Uno stato mentale zen con anche benefici per il corpo, tra cui il sollievo dai dolori muscolari e articolari. Ma come funziona?

La coperta per sauna infrarossi è una nuova pratica di rilassamento che prevede di essere avvolti da questa coperta piena di calore, come essere in una spa direttamente sul divano di casa.

La coperta per sauna adotta un metodo di riscaldamento a infrarossi di fascia alta, con numerosi benefici, tra cui un rafforzamento della circolazione sanguigna e un aiuto al metabolismo nell’espellere i rifiuti metabolici. Ecco i principali benefici:

Rilascia le tossine: le saune a infrarossi fanno sì che il corpo produca una sudorazione profonda, che espelle le tossine intrappolate in profondità nella pelle.

Rilascia endorfine: il calore della coperta della sauna induce un stato di rilassamento che apporta piacere.

Migliora la circolazione: all’aumentare della frequenza cardiaca, i vasi sanguigni si dilatano e la circolazione aumenta così come un esercizio da basso a moderato fa aumentare la circolazione.

Aiuta a ridurre lo stress e a migliorare il sonno: il calore della coperta aiuta il corpo a regolare la quantità di cortisolo nel sangue. Quando il cortisolo si riduce, viene rilasciata la serotonina, migliorando i livelli di stress generale.

Azione disintossicante: il caldo emesso dai raggi, infatti, aiuta a distendere i muscoli grazie al suo effetto rilassante, dunque anti-dolorifico e anti-infiammatorio.

La principale differenza con la sauna tradizionale finlandese è nel sistema di emanazione del calore e nella temperatura raggiunta. Nel caso delle saune finlandesi, il calore è originato dall’evaporazione dell’acqua gettata sulle pietre roventi, in quella a infrarossi invece proviene dagli infrarossi stessi e non si disperde nell’ambiente. Un rituale di max 30 minuti, come immergersi in vasca e fare un bagno rilassante.

Un’altra differenza tra le due tipologie di sauna è nella temperatura: in quella da fare a casa si aggira tra i 40°- 60°, nella versione classica tra gli 80°- 90°. In sicurezza.

Cos’è la coperta-sauna infrarossi: come funziona e i benefici

La spa arriva direttamente a casa: lo sanno bene le star americane da Kim Kardashian a Gwyneth Paltrow. Si tratta della coperta-sauna a infrarossi, un elisir di bellezza e di relax direttamente a casa tua. Come visto, questa preziosa coperta è semplice e molto efficace da utilizzare, basta farsi avvolgere da essa, per sentirsi subito riscaldati.

Una volta collegato il dispositivo, imposta l’ora e la temperatura desiderate, così si comincia gradualmente a sentire la coperta riscaldarsi, a quel punto inizia l’esperienza di puro benessere. Un perfetto me-time da dedicarsi per raggiungere uno stato di calma e relax. E’ l’ideale per stimolare un processo di disintossicazione, ed è comodo per leggere e intrattenersi.

Una volta messe in funzione, le coperte sauna infrarossi iniziano a generare onde elettromagnetiche che scaldano il corpo, promuovendo una serie di reazioni benefiche tanto a livello cutaneo che subcutaneo.

Man mano che i raggi infrarossi penetrano in profondità, il flusso sanguigno aumenta sitmolando il microcircolo e, insieme a questo, l’attività cellulare. Questo dà un boost alla produzione di cellule giovani, che prendono il posto di quelle vecchie e danneggiate dalla fotoesposizione e dagli agenti ossidanti, nonché alla formazione di nuovo collagene ed elastina. Il risultato è quello di una pelle che appare più compatta, sana e soda.