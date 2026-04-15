Corso avanzato per farmacisti under 40: formazione strategica e advocacy

Nell’ambito delle trasformazioni in corso del sistema sanitario nazionale, prende slancio la seconda edizione di FarmaQuadri Evolution, progetto promosso da Fenagifar e dalla Fondazione Francesco Cannavò. Il percorso è rivolto a farmacisti under 40 iscritti all’Albo con almeno due anni di esperienza professionale e nasce per rispondere a esigenze che vanno oltre la formazione clinica tradizionale. In un contesto segnato da evoluzioni demografiche, progressi tecnologici e nuove configurazioni organizzative del SSN, i professionisti chiamati a rappresentare la farmacia devono acquisire strumenti strategici per agire con efficacia nell’arena istituzionale.

Obiettivi e pubblico di riferimento

L’iniziativa si propone di costruire una classe dirigente capace di leggere la complessità del sistema salute e di intervenire con autorevolezza nei processi decisionali. Tra gli obiettivi principali figurano lo sviluppo di competenze in leadership, comunicazione istituzionale e advocacy, oltre alla conoscenza della normativa sanitaria e dell’economia della salute. Il target è selezionato: giovani farmacisti con esperienza minima, pronti a investire in un percorso che combina riflessione strategica e abilità operative. Questo approccio mira a rafforzare la rappresentatività del settore, valorizzando il capitale umano e favorendo la continuità di una governance professionale aggiornata.

Perché oggi serve una formazione mirata

La progressiva centralità del farmacista nei percorsi di cura e nelle scelte organizzative richiede competenze trasversali: non basta più la capacità tecnica, serve saper dialogare con istituzioni, policy maker e stakeholder. FarmaQuadri Evolution risponde a questa necessità con una proposta pensata per trasformare la conoscenza in strumenti pratici di influenza e rappresentanza. In questo senso, la formazione agisce come leva per consolidare una visione strategica della farmacia all’interno del SSN, promuovendo figure professionali in grado di guidare processi di innovazione e collaborazione interprofessionale.

Struttura del percorso e modalità

Il corso si svolgerà da maggio 2026 a gennaio 2027 adottando una formula blended che miscela momenti in presenza e attività a distanza. Sono previsti quattro weekend formativi in presenza a Roma e un modulo FAD asincrono accreditato ECM, pensato per conciliare esigenze professionali e approfondimenti teorici. I contenuti spaziano dalla leadership alla comunicazione istituzionale, dall’advocacy alla normativa sanitaria, fino agli elementi di economia della salute e al posizionamento strategico della farmacia nel sistema. L’impostazione è multidisciplinare e orientata alla responsabilità istituzionale.

Modalità di selezione e partecipazione

Le candidature devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo [email protected] entro il 27 aprile 2026, corredate da una breve lettera motivazionale e da un documento di identità. La selezione tiene conto della rappresentatività territoriale per assicurare un gruppo equilibrato e variegato. I candidati scelti riceveranno comunicazione ufficiale entro il 5 maggio 2026. Questa procedura mira a costruire una classe di partecipanti capace di portare esperienze locali nella dimensione nazionale della discussione professionale.

Dichiarazioni dei promotori e prospettive

I promotori sottolineano come investire sulle nuove generazioni significhi potenziare la qualità della rappresentanza. Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente della Fondazione Francesco Cannavò, evidenzia che il progetto è un tassello strategico per valorizzare il capitale umano e costruire figure leader all’altezza delle sfide future. Allo stesso modo, Vladimiro Grieco, presidente di Fenagifar, rimarca l’importanza non solo dell’acquisizione di conoscenze ma dello sviluppo di competenze operative per incidere e guidare il cambiamento del sistema sanitario. Le dichiarazioni delineano un impegno comune verso una formazione avanzata e praticabile.