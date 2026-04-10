Corso di Hatha yoga per migliorare postura e respiro

Il hatha yoga è una disciplina che mette in dialogo energie apparentemente opposte per orientare il corpo e la mente verso un assetto più armonico. In questo corso le pratiche si concentrano su posture, respirazione e consapevolezza, strumenti che, combinati, aiutano a sciogliere tensioni, migliorare il tono muscolare e promuovere una respirazione più efficiente. L’obiettivo è restituire alla pratica quotidiana risorse concrete, così che ogni partecipante possa trovare maggiore benessere e autonomia nello spazio di movimento personale.

Con un approccio graduale si lavora non solo sugli aspetti fisici ma anche su quelli abituali che limitano la qualità della vita: attraverso esercizi mirati si mira a rimuovere schemi di rigidità e abitudini posturali scorrette. Qui equilibrio psicofisico indica la capacità di mantenere stabilità emotiva e funzionale del corpo, una condizione raggiungibile tramite pratica costante e consapevole. Il corso propone quindi una combinazione di tecniche pratiche e indicazioni per portare gli effetti della lezione nella routine quotidiana.

Cosa offre il percorso

Il programma si articola in lezioni che sviluppano progressivamente forza, flessibilità e stabilità: le sequenze asana sono studiate per rinforzare la colonna vertebrale, il cuore e i polmoni, mentre gli esercizi di prāṇāyāma potenziano la capacità respiratoria. La pratica mira a liberare il corpo dalle tensioni accumulate e a ricostruire un rapporto più funzionale con il movimento; in concreto, acquisirai strumenti per migliorare equilibrio, mobilità e postura. Lavorando su respiro e attenzione, si promuove inoltre una maggiore presenza mentale che sostiene il benessere quotidiano.

Benefici fisici e funzionali

Dal punto di vista corporeo, le sedute sono pensate per sviluppare elasticità muscolare e controllo motorio: le sequenze favoriscono l’allineamento spinale e la stabilità articolare, riducendo dolori e rigidità. L’uso combinato di posture e tecniche di respirazione aiuta a ottimizzare lo scambio gassoso polmonare, con effetti positivi sulla resistenza e sul tono generale. In parallelo, si lavora per eliminare pattern posturali disfunzionali, sostituendoli con atteggiamenti più efficienti e meno dispendiosi dal punto di vista energetico.

Benefici mentali ed emotivi

Per la sfera mentale il corso propone pratiche di consapevolezza volte a ridurre lo stress e aumentare la capacità di concentrazione: attraverso la respirazione guidata e l’attenzione alle sensazioni corporee si favorisce un atteggiamento mentale più centrato. Il risultato è un progressivo allentamento delle tensioni emotive che spesso si manifestano nel corpo, permettendo di riscoprire risorse interiori e una maggiore sensazione di equilibrio nella vita quotidiana. Lavorare sul respiro significa anche imparare a modulare reazioni e ritrovare calma.

Organizzazione pratica e dettagli del corso

Il corso è composto da 15 lezioni settimanali, con inizio il 20/10/2026 e termine il 23/02/2027. Le lezioni si tengono il martedì dalle 10:00 alle 11:30 presso la sede di Ponte Mammolo – Chandra Surya Yoga a Roma. La modalità è in presenza e il docente responsabile è Cinzia Onorati. Il corso è identificato dal codice 52300 e dall’uid i52300; la materia è Yoga e la tipologia è Corso. La frequenza è pensata per dare il tempo necessario a integrare le pratiche tra una lezione e l’altra.

A chi è rivolto e come partecipare

Il percorso è adatto a chi cerca un lavoro integrato su corpo e mente, sia a principianti che desiderano costruire una base solida, sia a praticanti con esperienza che vogliono approfondire l’aspetto posturale e respiratorio. Non sono richieste abilità tecniche particolari, solo la disponibilità a impegnarsi con continuità. Per informazioni sull’iscrizione e sulle eventuali modalità di pagamento è possibile contattare la sede: i dettagli logistici e organizzativi sono forniti direttamente dall’ente che ospita il corso. Il percorso dà strumenti pratici trasferibili nella vita quotidiana per mantenere i risultati ottenuti.