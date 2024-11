Introduzione alla meditazione e yoga

La meditazione e lo yoga sono pratiche antiche che offrono numerosi benefici per la salute fisica e mentale. A Marino, nella zona di Frattocchie, è possibile partecipare a un corso tenuto da Marica Rulli, esperta nel settore. Questo corso è progettato per fornire strumenti semplici ed efficaci per migliorare il proprio stato di benessere e per comprendere meglio se stessi.

Il programma del corso

Il corso si svolgerà in dodici incontri, durante i quali i partecipanti impareranno a rilassare il corpo, respirare correttamente e calmare la mente. Utilizzando tecniche antiche provenienti dalle più importanti tradizioni, i partecipanti potranno acquisire una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. Il programma è strutturato in modo da permettere a tutti, anche ai principianti, di avvicinarsi a queste pratiche con facilità.

Dettagli pratici e iscrizione

Per chi fosse interessato, è possibile iscriversi fino alla terza lezione. Il costo del corso è di 60 € al mese, un investimento accessibile per chi desidera migliorare la propria qualità della vita. Per ulteriori informazioni sull’inizio dei prossimi corsi, è possibile contattare Marica Rulli al numero 328-4176057. È importante sottolineare che i contenuti del corso sono puramente informativi e non sostituiscono una consultazione con un professionista medico o psicologico.

Benefici della meditazione e dello yoga

Praticare meditazione e yoga regolarmente può portare a numerosi benefici, tra cui una riduzione dello stress, un miglioramento della concentrazione e una maggiore serenità interiore. Queste pratiche aiutano a sviluppare una connessione più profonda con se stessi, permettendo di percepire la vita da una nuova prospettiva. Partecipare a questo corso rappresenta un’opportunità unica per intraprendere un viaggio verso il benessere e la consapevolezza.