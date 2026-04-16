Corso online di yoga dolce seguendo i ritmi stagionali

Questo corso propone un percorso strutturato in 20 lezioni pensate per chi desidera praticare yoga dolce in armonia con la natura: ogni ciclo segue i ritmi stagionali e la ciclicità degli elementi. Le lezioni sono adatte a chi è in grado di stare in piedi e scendere sul tappetino, ma prevedono sempre supporti e posizioni alternative per garantire l’accessibilità a tutti i partecipanti. Ogni incontro è bilanciato tra riflessione teorica e pratica, offrendo uno spazio di crescita personale e consapevolezza corporea.

Il corso si svolge in modalità online e si articola in incontri settimanali di due ore ciascuno, con orario fisso il Lunedì dalle 17:00 alle 19:00. La docente è Marina Bozzuto e il percorso è identificato dal Codice corso 52344 e dall’uid i52344. Le date di svolgimento sono indicate esattamente: inizio il 19/10/2026 e termine il 01/03/2027. Il prezzo non è specificato, pertanto risulta non specificato nelle informazioni ufficiali.

Approccio didattico e obiettivi

Il programma mira a integrare la pratica fisica con l’insegnamento dei principi etici dello yoga: in ogni lezione vengono affrontati aspetti pratici e, in apertura o chiusura dell’incontro, elementi di teoria su yama e niyama. L’obiettivo è promuovere una pratica sicura e consapevole, che valorizzi la relazione tra corpo, respiro e stagioni. Attraverso sequenze dolci e progressioni adattate, si lavora sul miglioramento della mobilità, del rilassamento e della presenza mentale, mantenendo sempre un approccio rispettoso dei limiti individuali e delle diverse esigenze fisiche.

Elementi stagionali e consigli pratici

Ad ogni stagione vengono introdotti gli elementi prevalenti e proposte indicazioni pratiche su alimentazione e oli essenziali che possono sostenere la pratica. Le scelte alimentari suggerite sono semplici e orientative, pensate per accompagnare i cambi di ciclo con maggiore equilibrio. L’uso degli oli essenziali viene presentato come supporto complementare, con consigli su quando possono aiutare il rilassamento o favorire la vitalità, sempre tenendo conto delle controindicazioni personali e del buon senso nell’applicazione.

Struttura delle lezioni e contenuti

Ciascun incontro di due ore prevede una parte teorica e una sessione pratica: la teoria include riflessioni su yama e niyama, mentre la pratica consiste in sequenze di yoga dolce calibrate sulla stagione in corso. La lezione è pensata per offrire progressività: riscaldamento, posizioni principali con varianti, tecniche di respirazione e rilassamento finale. Gli insegnamenti incorporano inoltre suggerimenti per esercizi da svolgere a casa, in modo che la pratica settimanale possa consolidarsi attraverso piccole abitudini quotidiane.

Adattamenti e materiali

Per rendere la pratica accessibile, il corso propone supporti e posizioni alternative come blocchi, cuscini o sedie, utili per chi ha limitazioni fisiche o preferisce un approccio più dolce. È incoraggiato l’uso di materiali semplici a casa e la comunicazione delle proprie esigenze alla docente per ricevere varianti personalizzate. La modalità online facilita la partecipazione da luoghi diversi, pur richiedendo uno spazio libero e qualche attrezzo base per la pratica in sicurezza.

Organizzazione pratica e informazioni utili

Il corso è catalogato come Corso nella materia Yoga e porta il titolo ufficiale Yoga dolce. Si tiene in modalità Online, con frequenza settimanale (periodicità 1) e un totale di 20 lezioni. Per riferimento amministrativo sono indicati il Codice corso 52344 e l’uid i52344, mentre la sede indicativa risulta roma nell’elenco dei comuni, pur essendo la fruizione prevista a distanza. Per iscriversi e ricevere dettagli su costi e modalità di pagamento è consigliabile consultare la piattaforma che ospita il corso o contattare l’organizzazione responsabile tramite i canali ufficiali.

Questo percorso è rivolto a chi cerca una pratica calma, regolare e integrata con la stagionalità: è adatto a principianti con discreta autonomia motoria e a praticanti che desiderano approfondire gli aspetti etici e stagionali dello yoga. Il mix di teoria e pratica offre strumenti per sviluppare una routine personale, mentre la struttura settimanale facilita l’inserimento dell’attività nella vita quotidiana. Per ogni chiarimento specifico, il riferimento tecnico rimane la docente Marina Bozzuto e gli identificativi del corso, utili al momento dell’iscrizione.