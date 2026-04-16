Seminari online e ritiri in presenza per pratiche meditative e benessere

Invito aperto a chiunque desideri approfondire la propria pratica: la proposta raccoglie seminari online, laboratori tematici e ritiri in presenza pensati per sostenere un percorso meditativo quotidiano. In questo calendario troverete appuntamenti brevi e intensivi che combinano teoria, esercizi pratici e momenti di condivisione silenziosa; lo scopo è offrire strumenti concreti per la cura della mente e del corpo. Ogni evento indica modalità di partecipazione, costi e riferimenti per le iscrizioni, così da facilitare la scelta e la preparazione.

Le iniziative spaziano dalla pratica del respiro ai cicli meditativi tradizionali, passando per workshop di adattamento al freddo e conversazioni pubbliche. Sono previste sia attività online su Zoom sia ritiri in luoghi di montagna e in abbazie, con sessioni guidate, ginnastica posturale e momenti assembleari. Per informazioni generali potete scrivere a [email protected] oppure contattare direttamente gli indirizzi specifici indicati per ogni evento.

Tra gli incontri digitali segnaliamo il seminario “Il cuore raccolto”, dedicato alla tecnica Anapana (concentrazione sul respiro), che si svolgerà domenica 3 maggio dalle ore 17 alle 18 (fuso orario italiano). Il costo è di 15 euro e le iscrizioni sono aperte scrivendo a [email protected]. A questo modulo seguiranno due seminari aggiuntivi, parte di un ciclo mensile di meditazioni guidate, pensati per chi desidera consolidare una pratica personale.

Seminari tematici e registrazioni

Un altro appuntamento online è il seminario “…e vissero tutti felici e contenti…”, incentrato sul tema della felicità e sulla coltivazione di una pratica meditativa sana; l’incontro è previsto per domenica 25 gennaio dalle 17 alle 18 (fuso orario italiano), con quota di partecipazione di 15 euro. L’evento verrà registrato per chi non potrà seguire in diretta; per iscriversi è necessario scrivere a [email protected]. Sempre in modalità digitale si esplorerà il confronto tra pratiche di presenza e pratiche “energetiche”: i posti sono limitati, prenotazioni allo stesso indirizzo email.

Laboratori pratici: termoregolazione e respiro

Per prepararsi all’inverno è in programma un laboratorio specifico sulla termoregolazione attraverso il respiro. Questo incontro introduce una tecnica strutturata per l’esposizione graduale al freddo, attingendo a elementi del Qigong, del Pranayama e del Tummo. Il laboratorio si terrà mercoledì 23 ottobre dalle 19 alle 20:30 su Zoom; il costo è di 20 euro e per iscriversi si deve scrivere a [email protected]. È prevista la possibilità di accesso in differita per chi non può partecipare in diretta.

Ritiri e incontri in presenza

Per chi cerca esperienze dal vivo sono previste diverse proposte: un ritiro di camminate meditative e pratiche di silenzio nelle valli di Lanzo dal 6 all’8 marzo 2026; per informazioni e iscrizioni contattare [email protected]. È inoltre organizzata una special experience di due giorni in montagna, con una domenica dedicata al gioco del silenzio e alla condivisione meditativa: prenotazioni tramite [email protected].

Ritiro all’abbazia di Passignano

Un evento significativo si svolgerà a Passignano – Barberino Tavernelle (FI) dal giovedì 28 al sabato 30 agosto 2026: un ritiro che unisce riflessione teologica e pratiche contemplative. Il teologo Vito Mancuso guiderà il percorso di riflessione sulla natura della speranza, mentre l’insegnante di meditazione condurrà esperienze di silenzio, Pa Tuan Chin (ginnastica posturale cinese) e pratiche buddhiste come Anapana, Vipassana e Metta-Bhavana. Per iscrizioni e informazioni scrivere a [email protected], telefonare a 3385681943 (don Alessandro) o 3427209219 (suor Lea) e consultare www.badiapassignano.it. Sono disponibili diverse modalità di partecipazione, con o senza alloggio.

Metodi proposti, suggerimenti pratici e appuntamenti pubblici

Le tecniche praticate lungo gli eventi combinano attenzione al respiro, lavoro posturale e esercizi di gentilezza amorevole: l’Anapana è usata per la stabilizzazione dell’attenzione, la Vipassana per lo sviluppo della visione equanime e la Metta-Bhavana per coltivare relazioni interiori più compassionevoli. Si raccomanda ai partecipanti di portare tappetino da yoga o cuscino/sgabello da meditazione agli incontri in presenza. Infine, segnaliamo la partecipazione a Torino Spiritualità con due appuntamenti: il laboratorio “Scuola degli errori involontari” (Circolo dei lettori, sabato 28 settembre 2026) e il dialogo “Il perfezionismo spirituale” (Teatro Gobetti, domenica 29 settembre 2026); maggiori dettagli sui rispettivi siti indicati negli annunci.

Per qualsiasi chiarimento, per ricevere il programma dettagliato o per diffondere l’invito tra amici e comunità, scrivete ai contatti dedicati indicati sopra. Le iniziative sono pensate per accompagnare pratianti di ogni livello: dal neofita curioso al praticante esperto che desidera approfondire strumenti di presenza e tecniche energetiche. Photo: Kari Weijo.