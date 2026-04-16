Seminari online e ritiri in presenza per pratiche meditative e benessere

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Invito aperto a chiunque desideri approfondire la propria pratica: la proposta raccoglie seminari online, laboratori tematici e ritiri in presenza pensati per sostenere un percorso meditativo quotidiano. In questo calendario troverete appuntamenti brevi e intensivi che combinano teoria, esercizi pratici e momenti di condivisione silenziosa; lo scopo è offrire strumenti concreti per la cura della mente e del corpo. Ogni evento indica modalità di partecipazione, costi e riferimenti per le iscrizioni, così da facilitare la scelta e la preparazione.
Le iniziative spaziano dalla pratica del respiro ai cicli meditativi tradizionali, passando per workshop di adattamento al freddo e conversazioni pubbliche. Sono previste sia attività online su Zoom sia ritiri in luoghi di montagna e in abbazie, con sessioni guidate, ginnastica posturale e momenti assembleari. Per informazioni generali potete scrivere a [email protected] oppure contattare direttamente gli indirizzi specifici indicati per ogni evento.
Seminari online: date, contenuti e iscrizioni
Tra gli incontri digitali segnaliamo il seminario “Il cuore raccolto”, dedicato alla tecnica Anapana (concentrazione sul respiro), che si svolgerà domenica 3 maggio dalle ore 17 alle 18 (fuso orario italiano). Il costo è di 15 euro e le iscrizioni sono aperte scrivendo a [email protected]. A questo modulo seguiranno due seminari aggiuntivi, parte di un ciclo mensile di meditazioni guidate, pensati per chi desidera consolidare una pratica personale.
Seminari tematici e registrazioni
Un altro appuntamento online è il seminario “…e vissero tutti felici e contenti…”, incentrato sul tema della felicità e sulla coltivazione di una pratica meditativa sana; l’incontro è previsto per domenica 25 gennaio dalle 17 alle 18 (fuso orario italiano), con quota di partecipazione di 15 euro. L’evento verrà registrato per chi non potrà seguire in diretta; per iscriversi è necessario scrivere a [email protected]. Sempre in modalità digitale si esplorerà il confronto tra pratiche di presenza e pratiche “energetiche”: i posti sono limitati, prenotazioni allo stesso indirizzo email.
Laboratori pratici: termoregolazione e respiro
Per prepararsi all’inverno è in programma un laboratorio specifico sulla termoregolazione attraverso il respiro. Questo incontro introduce una tecnica strutturata per l’esposizione graduale al freddo, attingendo a elementi del Qigong, del Pranayama e del Tummo. Il laboratorio si terrà mercoledì 23 ottobre dalle 19 alle 20:30 su Zoom; il costo è di 20 euro e per iscriversi si deve scrivere a [email protected]. È prevista la possibilità di accesso in differita per chi non può partecipare in diretta.
Ritiri e incontri in presenza
Per chi cerca esperienze dal vivo sono previste diverse proposte: un ritiro di camminate meditative e pratiche di silenzio nelle valli di Lanzo dal 6 all’8 marzo 2026; per informazioni e iscrizioni contattare [email protected]. È inoltre organizzata una special experience di due giorni in montagna, con una domenica dedicata al gioco del silenzio e alla condivisione meditativa: prenotazioni tramite [email protected].
Ritiro all’abbazia di Passignano
Un evento significativo si svolgerà a Passignano – Barberino Tavernelle (FI) dal giovedì 28 al sabato 30 agosto 2026: un ritiro che unisce riflessione teologica e pratiche contemplative. Il teologo Vito Mancuso guiderà il percorso di riflessione sulla natura della speranza, mentre l’insegnante di meditazione condurrà esperienze di silenzio, Pa Tuan Chin (ginnastica posturale cinese) e pratiche buddhiste come Anapana, Vipassana e Metta-Bhavana. Per iscrizioni e informazioni scrivere a [email protected], telefonare a 3385681943 (don Alessandro) o 3427209219 (suor Lea) e consultare www.badiapassignano.it. Sono disponibili diverse modalità di partecipazione, con o senza alloggio.
Metodi proposti, suggerimenti pratici e appuntamenti pubblici
Le tecniche praticate lungo gli eventi combinano attenzione al respiro, lavoro posturale e esercizi di gentilezza amorevole: l’Anapana è usata per la stabilizzazione dell’attenzione, la Vipassana per lo sviluppo della visione equanime e la Metta-Bhavana per coltivare relazioni interiori più compassionevoli. Si raccomanda ai partecipanti di portare tappetino da yoga o cuscino/sgabello da meditazione agli incontri in presenza. Infine, segnaliamo la partecipazione a Torino Spiritualità con due appuntamenti: il laboratorio “Scuola degli errori involontari” (Circolo dei lettori, sabato 28 settembre 2026) e il dialogo “Il perfezionismo spirituale” (Teatro Gobetti, domenica 29 settembre 2026); maggiori dettagli sui rispettivi siti indicati negli annunci.
Per qualsiasi chiarimento, per ricevere il programma dettagliato o per diffondere l’invito tra amici e comunità, scrivete ai contatti dedicati indicati sopra. Le iniziative sono pensate per accompagnare pratianti di ogni livello: dal neofita curioso al praticante esperto che desidera approfondire strumenti di presenza e tecniche energetiche. Photo: Kari Weijo.