Si parla spesso, in relazione dei social, del dismorfismo corporeo. Cos’è? Si tratta di un disturbo mentale caratterizzato da una preoccupazione eccessiva per un difetto immaginario o insignificante del proprio aspetto fisico. Ecco sintomi e cause.

Cos’è il dismorfismo corporeo? Sintomi e cause

Il dismorfismo corporeo è un disturbo mentale caratterizzato dalla preoccupazione eccessiva, quasi ossessione, per un difetto fisico che in realtà non esiste o non è evidente. Questa patologia può causare problemi significativi e invalidanti nella vita quotidiana delle persone che ne soffrono. Ecco come riconoscere i sintomi del dismorfismo corporeo, e di come sia influenzato dall’avvento dei social. Il sintomo principale del dismorfismo corporeo è la preoccupazione ossessiva per il proprio aspetto fisico.

Le persone che ne soffrono possono avere l’idea che una parte del loro corpo non sia proporzionata, simmetrica o esteticamente piacente. Questa preoccupazione può diventare così intensa da interferire con la vita ordinaria della persona. Altri sintomi del dismorfismo corporeo detto anche dismorfofobia, sono:

Analizzare costantemente il proprio aspetto fisico allo specchio o in superfici riflettenti;

Evitare situazioni sociali o lavorative a causa dell’auto-percezione negativa del proprio aspetto fisico;

Fare ricorso alla chirurgia estetica o altri interventi per correggere il difetto immaginario;

Utilizzare trucchi o abiti per coprire il difetto immaginario;

Fare frequentemente commenti negativi sul proprio aspetto fisico.

Questo disturbo interessa l’1-2% della popolazione generale e circa il 6-15% delle persone interessate si sottopone a ripetuti interventi di chirurgia estetica senza alcun beneficio ma con la conseguenza di richiedere ulteriori interventi chirurgici. Le preoccupazioni sono più frequentemente focalizzate su: pelle (percepire acne, cicatrici, rughe), capelli o peli (diradamento o eccessiva peluria), il naso (es. la grandezza o la forma), occhi, denti, peso, seno, gambe; qualsiasi parte del corpo può essere oggetto di preoccupazione.

Cos’è il dismorfismo corporeo: sintomi, cause, cure

Il dismorfismo corporeo è una delle patologie della mente più sviluppate degli ultimi anni e che ha colpito maggiormente i giovani. Abbiamo visto i sintomi principali del dismorfismo, per come si manifesta. Associati a tale disturbo potrebbero manifestarsi forte stress, ansia e calo del tono dell’umore causati dalla persistente preoccupazione per il difetto fisico.

L’attuale prevalenza del disturbo è del 9-15 % tra pazienti dermatologici, del 7-8% tra pazienti di chirurgia estetica statunitensi, del 3-6 % tra pazienti di chirurgia estetica internazionali, dell’8% tra pazienti ortodontici e del 10 % tra persone sottoposte a operazioni maxillofacciali. Le cause del dismorfismo corporeo non sono ancora completamente comprese dalla comunità scientifica.

Tuttavia, gli esperti concordano sul fatto che il dismorfismo corporeo può essere causato da una combinazione di fattori biologici, psicologici e ambientali. I fattori biologici possono includere squilibri chimici nel cervello, disfunzioni neurologiche o un’anomalia nella percezione sensoriale. Qual è la cura? Essa prevede un approccio integrato che coinvolge psicoterapia, farmacoterapia e terapie alternative.

La psicoterapia è una forma di trattamento molto efficace per il dismorfismo corporeo. Può aiutare le persone a comprendere meglio il disturbo, ad accettare la propria immagine corporea e a sviluppare strategie per gestire i sintomi. La terapia cognitivo-comportamentale (TCC) è spesso il trattamento preferito per il dismorfismo corporeo, in quanto aiuta la persona a identificare i pensieri negativi riguardo all’aspetto fisico e a sostituirli con pensieri più realistici.