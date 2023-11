Ananya Panday è una giovane attrice indiana, classe 1998, che ha debuttato principalmente in film hindi. Figlia dell’attore Chunky Panday, la giovane promessa del cinema ha rivelato la sua dieta per tenersi in forma, e per potenziare il sistema immunitario.

La dieta di Ananya Panday per potenziare il sistema immunitario

Ananya Panday giovane attrice indiana di 25 anni, ha iniziato la sua carriera debuttando al cinema nei film per adolescenti Student of the Year 2 e Pati Patni Aur Woh. Queste interpretazioni le sono valse il Filmfare Award per il miglior debutto femminile. Ma è con Dream Girl 2 che Ananya è divenuta nota a livello globale. Inoltre, la Panday gode di un enorme seguito di fan sui social. Anche se sta ancora cercando la sua strada nell’industria cinematografica hindi, oggi è una delle attrici più in forma di Bollywood.

Ananya Panday ha solo 25 anni, ma il suo approccio al fitness e alla cura di sé smentisce la sua età. Vediamo cosa mangia la giovane attrice indiana per tenersi in forma e anche la sua dieta per potenziare il sistema immunitario e prevenire i malanni. Ananya ha detto: “Mangio bene e mi depuro sei giorni alla settimana. Poi ogni domenica mangio hamburger in abbondanza”.

Per quanto riguarda la sua dieta, si concentra sull’importanza del sistema immunitario. Per far ciò Ananya inizia la giornata mangiando una mela, una barbabietola rossa, bevendo un succo di carota e Haldi, frutta e vitamina C per il resto della giornata. Per colazione, l’attrice preferisce una frittata, pane tostato con burro e caffè nero. Per quanto riguarda il pranzo, di solito la Panday mangia un sandwich al pollo con verdure fresche.

Infine l’attrice di Liger nel tardo pomeriggio beve un’altra tazza di caffè nero per recuperare le ultime energie e sgranocchia qualche nocciolina con mandorla. Conclude la sua giornata mangiando pesce o pollo alla griglia per cena, con una zuppa leggera di verdure.

La dieta di Ananya Panday: il ruolo del fitness

Ananya Panday, giovane attrice di Bollywood, a soli 25 anni è già una promessa del cinema indie ed è seguitissima anche sui social per la sua bellezza e per fisico da modella. Come fa a mantenersi in forma anche se giovanissima? La sua dieta, come detto, potenzia il sistema immunitario con cibi naturali e ricchi di vitamine. Ma accanto a questa, c’è tutto uno stile di vita sano e attivo da seguire.

La sua è una rigorosa routine di allenamento per rimanere fisicamente in forma. La Panday si allena regolarmente in palestra per mantenere quel corpo stellare. Fa molto allenamento con i pesi ed esercizi cardio. Tuttavia preferisce fare yoga la mattina. “Giuro che farò yoga come prima cosa al mattino. Pianifico le cose solo una volta terminato l’allenamento, il che mi illumina il viso e fa fluire gli ormoni della felicità”.