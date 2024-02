Avete mai sentito parlare della pratica di journaling? Si tratta della tecnica di annotare quello che accade durante la giornata. Ecco come si fa e i benefici del journaling.

Cos’è il journaling? Ecco come si fa

Il journaling, o diario delle emozioni, è una pratica che proviene dalla parola francese “journal” (che significa “giornaliero”), ed è un mezzo potente per esprimere i pensieri e i sentimenti più profondi, sia quelli legati a momenti positivi che a quelli più “negativi”. E’ come tenere un diario personale, uno spazio sicuro per riflettere su ciò che accade, sulla vita, e sul mondo che ti circonda. Ma quali sono i benefici? Tenere un journal è una pratica che può portare a una serie di benefici sia fisici che mentali.

Mentali. Autoconsapevolezza: scrivendo regolarmente, sviluppi una migliore comprensione di te stesso, dei tuoi pensieri, emozioni e comportamenti.

Gestione dello stress: Tenere un diario può aiutarti a gestire situazioni di stress, offrendoti un modo per riflettere e pianificare strategie per affrontare in modo più efficace le sfide stressanti.

Migliora le abilità comunicative e la creatività: stimolando la riflessione profonda e la libera espressione delle idee, ti consente una maggiore chiarezza e originalità nel pensiero e nella comunicazione.

Fisici. Controllo della pressione sanguigna: alcune ricerche suggeriscono che il journaling potrebbe contribuire a ridurre la pressione sanguigna, promuovendo la salute cardiaca.

Può contrastare molti degli effetti negativi dello stress: un potente alleato nella gestione dello stress, rappresentando un’abitudine positiva in grado di ridurre l’effetto negativo dei fattori di stress fisico sulla salute.

Ma come fare journaling, per chi è alle prime armi? Ecco i consigli:

Scegli dove scrivere: se preferisci scrivere a mano in un diario oppure tramite device digitale.

Stabilisci un ritmo: decidi tu se vuoi scrivere ogni giorno, settimana o solo quando ne senti il bisogno. Scegli un ritmo che funzioni per te.

Fallo in un luogo tranquillo: cerca un luogo silenzioso e confortevole in cui puoi scrivere senza distrazioni, ovunque tu ti senta a tuo agio.

Rileggi: periodicamente, rileggi ciò che hai scritto. Questo ti darà una prospettiva sul tuo percorso di crescita personale.

Negli ultimi anni il journaling è diventato una tendenza popolare per il benessere, grazie ai suoi riscontrati benefici per la salute psico-fisica, infatti. Se si lotta contro lo stress, la depressione o l’ansia, tenere un diario può essere un’ottima idea perché può aiutare a controllare le emozioni e migliorare la salute mentale.

Ma come si fa? Ecco le diverse tecniche per iniziare a fare journaling. C’è la freewriting, scrittura libera, cioè semplicemente scrivere qualunque cosa vi venga in mente in qualsiasi momento della giornata, mettere in parole quello che pensiamo liberamente.

Se invece preferite avere qualcosa di più strutturato, potete provare con morning pages, ritagliando un momento all’inizio della giornata, prima di qualsiasi altra attività, per scrivere sul vostro diario come vi sentite. Il fatto di scrivere tranquillizza il corpo e la mente. Il journaling ha quindi un effetto liberatorio. È uno spazio per sé in cui confidarsi senza paura di essere giudicato, liberarsi di pensieri negativi o esprimere idee senza regole.