Quando ci si concentra sul sonno non è sufficiente considerare le ore in cui si dorme ma anche la qualità del sonno. Cosa significa svegliarsi alle 3 di notte?

Alcune persone raccontano che durante la notte si svegliano sempre alle 3, ma perché questo accade e c’è da preoccuparsi? Se ci si sveglia sempre alle 3 di notte e poi non si riesce più a riaddormentarsi i motivi possono essere diversi, e anche potenzialmente seri.

Svegliarsi ogni notte alle 3 senza riuscire a riaddormentarsi può essere ricondotto ad una serie di problematiche, come cicli di sonno leggeri, stress o possibili alterazioni della salute. Se ti ritrovi sveglio alle 3 di mattina solo raramente può capitare ma se questo succede più regolarmente potresti soffrire di insonnia.

Secondo la medicina cinese c’è un orario dei risvegli notturni che risulta essere un messaggio da parte del nostro corpo per comunicarci qualche problema. Ad esempio:

Svegliarsi dall’1 alle 3 di notte significa che il tuo fegato ha troppe tossine da smaltire, insomma sta lavorando troppo. Infatti, il fegato metabolizza non solo il cibo per trasformarlo in energia ma anche le nostre emozioni.

Svegliarsi dalle 3 alle 5 del mattino significa che si sta attraversando un periodo di di tristezza e un periodo di chiusura. Il polmone, organo che viene maggiormente rappresentato in questo orario, è collegato alle emozioni della tristezza e del dolore.

Tralasciando l’orologio cinese, ecco altre problematiche che il tuo corpo potrebbe volerti comunicare se ti svegli sempre alle 3 di notte.

Chi soffre di diabete tende a svegliarsi quasi ogni notte alla stessa ora, intorno alle 3 del mattino, e la causa è da ritrovare negli improvvisi picchi di glicemia e livelli di zuccheri nel sangue.

Altra ragione: secondo l’orologio biologico cinese, come detto, ogni organo del nostro corpo ha un proprio orologio che segnala il momento in cui si trova alla sua massima funzionalità, e i polmoni sono organi che si rigenerano tra le 3 e le 5 del mattino. Se ci si sveglia perché si hanno sintomi come tosse, starnuti o congestione nasale, questo potrebbe indicare che si ha un eccesso di muco.

Avete mai prestato attenzione alla qualità del vostro sonno? Per essere sicuri di conoscere il vostro corpo e interpretarne i segnali dovete considerare se il vostro sonno è continuo o se si interrompe. Alcune persone, infatti, dicono di svegliarsi sempre alle 3 di notte, le cause le abbiamo viste prima e hanno a che fare con alcune problematiche di salute.

In diverse culture, le 3 di notte sono spesso associate a eventi sovrannaturali. Alcuni sostengono che questo sia il momento in cui il velo tra il mondo materiale e quello spirituale si assottiglia. In realtà ci sono motivi scientifici.

Tra le 3 e le 4 di notte siamo nel mezzo della notte, siamo quindi già un po’ riposati e il nostro corpo inizia a invertire rotta, preparandoci al momento del risveglio. La produzione di melatonina, che ci ha fatto addormentare, inizia a diminuire, e inizia ad aumentare quella di altri ormoni. Per questo può capitare che ci svegliamo. Lo stress è la prima causa da prendere in considerazione se i continui risvegli alle 3 di mattina sono un fenomeno che stai vivendo per la prima volta.

Ultima ma non per importanza, sei sotto stress. Si attiva il sistema nervoso simpatico, il quale ha una funzione principalmente stimolante ed eccitante, con un aumento della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Questi cambiamenti corporei possono rendere difficile riaddormentarsi.