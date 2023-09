Nella medicina tradizionale cinese il concetto di dieta ha un significato totalmente diverso dal nostro. Cosa si intende per loro con dieta? Scopriamo gli alimenti consigliati e le proprietà benefiche.

La dieta secondo la medicina cinese: gli alimenti consigliati

Nella dietetica cinese tradizionale c’è un’accurata scelta dei cibi a seconda delle loro proprietà, delle azioni e delle energie sull’intero organismo da integrare nella dieta che non è intesa come la nostra occidentale. I cibi hanno proprietà curative e medicamentose e l’intera scelta dell’alimentazione agisce sulla parte psico-fisica dell’individuo e della sua costituzione per rafforzare i punti di debolezza e mantenere in buono stato l’energia vitale del soggetto.

L’alimentazione secondo la medicina cinese deve essere equilibrata anche in rapporto all’energia stessa degli alimenti Yin e Yang. L’equilibrio anche nel cibo è importantissimo e l’alimentazione può essere curativa. La dietetica cinese è uno dei pilastri della medicina tradizionale cinese, assieme alla farmacologia, l’agopuntura, il massaggio e le tecniche psicofisiche.

Nella medicina tradizionale cinese tutto cura, dalla pianta all’alimento, secondo le energie Yin e Yang che regolano il tutto. Ci sono alimenti riscaldanti e rinfrescanti, dolci e salati, acidi, amari e salati che combinati nel migliore dei modi avranno lo scopo di nutrire e apportare energia al corpo fisico e spirituale.

Ogni alimento dunque apporta il QI energetico, importantissimo per l’essere umano poiché mantiene in salute l’energia vitale del soggetto. L’alimentazione della medicina cinese deve essere varia, di stagionalità, semplice e naturale. Tutti i cibi possono incrementare il QI (energia), purificare il sangue e sostenere il fegato, la milza e il cuore, ovvero tutti gli organi atti alla digestione.

Dieta e medicina cinese: cosa mangiare?

Abbiamo dunque capito cosa la medicina cinese intenda per concetto di dieta, totalmente diverso e molto già profondo di quello occidentale proprio perché per i cinesi il cibo ha a che fare con l’anima e l’energia vitale. Dunque, quali sono gli alimenti consigliati e vietati dalla dietetica cinese? I cibi da eliminare sono certamente tutti i cibi raffinati e ogni tipo d’insaccato e carne, latte vaccino e latticini in generale.

Gli alimenti da preferire invece sono tutti i cereali integrali (riso integrale, miglio, farro, grano saraceno), tutte le verdure e la frutta in minima quantità poiché molto fermentativa e troppo zuccherina. Ottima sarà la scelta di tutti i legumi che fungeranno da proteine vegetali e ovviamente la soia anche sotto forma di tofu e il tempeh.

Anche le alghe sono importanti e tutti i semi (sesamo, zucca, lino). Bere acqua fresca e naturale, tè bancha e kukicha, il famoso tè verde, potente antiossidante; favorire i condimenti con olio extravergine, olio di semi di sesamo, olio di girasole e olio di semi di lino, acidulato di humeboshi, aceto di riso, gomasio con o senza alghe, salsa di soia e tamari e, non in ultimo, tutte le spezie.