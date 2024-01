Esercizi e soluzioni per praticare l’autoconforto

Quando tutto ci sembra più grande di noi, non rischiamo più a gestire determinate situazioni e ci sentiamo stressati in nostro soccorso arriva l’autoconforto. Ecco gli esercizi e soluzioni per praticarlo.

Spesso la routine frenetica ci fa sentire sopraffatti, stressati e senza più energie giuste per affrontare lavoro, casa, famiglia e sfera sociale. Soprattutto dopo le feste natalizie capita spesso di sentirci ancora più stanchi e demotivati, ma non disperate: esiste la pratica dell’autoconforto!

L’autoconforto è un meccanismo di sviluppo emotivo, fisico e biologico che ognuno dovrebbe imparare a sviluppare già dall’infanzia. In altre parole, l’autoconforto è la capacità di calmarsi dopo un’esperienza stressante.

E’ come prendere una pausa dal mondo, quindi non dura tanto ma il tempo giusto per risollevarci e liberare la mente dai troppi pensieri negativi. Un lasso di tempo, ad esempio due ore, in cui non ci sono distrazioni ma solo voi, e il vostro corpo. In questo modo lo stress si ridurrà drasticamente e non finirete nel burnout. Ecco i migliori esercizi per praticare l’autoconforto.

Prenditi una pausa

Quando ci sentiamo sopraffatti la soluzione dell’autoconforto è prendersi una pausa da tutto. Funzionerà sempre quando gli impegni e i problemi sono troppi e voi troppo poco lucidi per affrontarli. Quando ci sentiamo oberati, invece di continuare a correre, dobbiamo solamente stare fermi.

Esercizi di respirazione diaframmatica

Sappiamo tutti ormai quanto sia importante la respirazione contro nervosismo, stress e ansia. Tutto parte sempre da qui. Quindi, immaginate di avere un pallone nella pancia, e ogni volta che inspirate il pallone si gonfia. Quando espirate, il pallone si contrae. Fatelo alcune volte, può aiutarvi a respirare meglio e a rilassarvi.

Via i pensieri negativi

Dobbiamo lasciar andare tutti i pensieri negativi, tipici di una mente stressata e in burnout. Decidiamo consapevolmente di liberarci dei pensieri. Se liberiamo la mente dai pensieri che ci preoccupano e scegliamo di concentrare la nostra attenzione su una cosa sola e su come portarla a termine, cominceremo a sentirci meglio.

Respira, pensa positivo e liberati dalle negatività e dai mille pensieri: è questo lo scopo dell’autoconforto, la capacita di calmarsi da soli dopo una causa stressante. I benefici dell’autoconforto sono:

Maggiore capacità di “restare centrati”;

Sentirsi più sostenuti;

Connessione più profonda con il tuo sé interiore;

Maggiore amor proprio e autostima;

Aumento della consapevolezza;

Capacità di “staccare la spina”;

Più controllo sulla tua mente;

Meno stress e ansia.

Una delle soluzioni migliori dell’autoconforto è di praticare degli esercizi per star meglio. Tra questi, la tecnica della mano delicata. Quando ti senti stressato o sopraffatto, chiudi gli occhi e concentrati sul tuo corpo. In quale area del tuo corpo senti più intensamente la paura? Appoggia una mano delicatamente su quella parte del tuo corpo, come farebbe una madre per il suo bambino.

La tecnica della mano delicata è essenzialmente una tecnica di auto-genitorialità che funziona bene insieme al lavoro sul bambino interiore. Aspetta qualche secondo e concentrati sulla mano dolcemente appoggiata sulla paura. Potresti scoprire che la tua paura e ansia diminuiscono lentamente dopo circa un minuto.