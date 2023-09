Per gli amanti della birra, cosa succede al nostro corpo se la beviamo tutti i giorni? Conoscere gli effetti della birra è importante per regolarne il consumo, e per godere dei suoi benefici. Ecco svelato gli effetti della birra tutti i giorni.

Cosa succede al nostro corpo se beviamo birra tutti i giorni?

Contrariamente a quanto molti pensano e dicono, la birra a differenza di tante altre bevande che contengono alcol, non fa male. La birra è fonte di vitamine, soprattutto di vitamina B, e assicura un miglior transito intestinale. In più, alcuni studi scientifici hanno addirittura appurato un aumento della concentrazione e della memorizzazione consumando una quantità ragionevole di birra.

D’altra parte, il superamento dei volumi giornalieri consigliati può avere conseguenze negative per la salute. Medici e specialisti sottolineano in particolare il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Inoltre un consumo eccessivo può anche portare al sovrappeso, poiché come è noto la birra contiene zuccheri.

Per arrivare ad una cifra precisa, è importante conoscere il volume e il grado di alcol in un bicchiere o in una bottiglia di birra. Molti medici concordano nel fissare la quantità quotidiana consigliata a 25 centilitri se la birra ha una gradazione alcolica di 5°. Se quest’ultima è più alta, allora dovrai ridurre leggermente il quantitativo.

Ma cosa succede al tuo corpo se bevi troppa birra? Il segno più evidente di questo eccesso alcolico gassoso è la tendenza, soprattutto per gli uomini, a mettere su la cosiddetta “pancetta”. Ma è davvero la birra che causa un ventre gonfio ed espanso? Non tutti i bevitori di birra infatti soffrono di questo sintomo.

Un elevato accumulo di grasso addominale, è più verosimilmente causato da uno stile di vita scorretto che molto spesso si associa ad un uso sconsiderato di alcolici, e quindi anche di birra. Secondo diversi studi la birra, se consumata regolarmente e con moderazione, non ha alcun effetto sull’aumento di grasso addominale.

Bere birra tutti i giorni: effetti sul corpo

Per gli amanti della birra, una delle bevande più antiche e gettonate di sempre, è bene tenere a mente gli effetti di bere la birra tutti i giorni. L’assunzione così esagerata, in ogni caso, non è mai consigliata. Uno degli inconvenienti della birra è rappresentato dal fatto che, in aggiunta agli ingredienti sani e naturali necessari per la sua preparazione, come acqua, luppolo, lievito e malto d’orzo, molto spesso troviamo anche additivi ed altre aggiunte delle produzioni industriali.

Dunque bere birra in eccesso tutti i giorni fa male, nonostante questa bevanda contenga al suo interno le vitamine del gruppo B – soprattutto B6 e B12 – e varie fibre e polifenoli. Un quantitativo pari ad un bicchiere normale apporta benefici al corpo, in particolar modo per il sistema cardiovascolare, grazie agli antiossidanti presenti nella birra.