E’ nata da poco, grazie a esperti americani, una speciale crema corpo a base di magnesio ricca di benefici. Scopriamone le proprietà e perché fa bene anche alla mente.

Crema al magnesio: i benefici secondo gli esperti

Parliamo della crema del marchio di bellezza “ormonale” Glow by Hormone University, una nuova crema corpo al magnesio ricca di benefici e proprietà. Si tratta di una lozione per il corpo al magnesio formulata perché aiuta a rilassarsi e a riaddormentarsi durante i risvegli notturni. A spiegarne i benefici è la fondatrice di un brand di prodotti beauty che la utilizza sempre.

“Ogni volta che mi sveglio, metto un po’ di crema sul collo, ed ecco che subito mi riaddormento”, afferma Marta Masi, fondatrice e titolare dell’omonima farmacia madrilena e del relativo brand di bellezza. Aiuta a riposare meglio, a ridurre crampi, stanchezza e affaticamento muscolare. Inoltre grazie alla presenza della vitexina, un flavonoide che si ricava dall’agnocasto, favorisce anche la regolazione ormonale.

Anche un altro esperto consiglia l’applicazione costante della crema al magnesio. Arturo Álvarez-Bauatista, chimico e cosmetologo specializzato in nanomedicina, dice che è ideale per favorire il sonno notturno: “Funziona davvero”, ha dichiarato durante una presentazione di Glow by Hormone University, brand spagnolo le cui proposte sono focalizzate sulla salute ormonale.

Questa preziosa crema è a base di magnesio Zechstein, uno dei più puri e migliori che si trovano. Il magnesio è di per sé ricco di proprietà e benefici per l’organismo. In primis aiuta a mantenere in forza muscoli e nervi, ha proprietà antinfiammatorie e contribuisce a ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

“Questo prodotto è particolarmente indicato per le persone che soffrono di problemi ossei e contratture, perché il magnesio aiuta le ossa a mantenersi forti e combatte l’affaticamento muscolare”, dice l’esperta.

Crema al magnesio: tutti i benefici

Una speciale formula di bellezza per il corpo è la crema al magnesio che prende in considerazione gli ormoni. Prodotta dal marchio Glow by Hormone University, oltre alla presenza di magnesio nella crema c’è il collagene, amato da tutte le donne e a tutte le età.

Sono presenti nella crema al magnesio, infatti, diversi benefici dalle proprietà emollienti, anti-infiammatorie e calmanti come aloe vera, olio di enotera, vitexina e lavanda. E’ uno dei migliori prodotti della sua farmacia. Ecco come applicare la crema al magnesio:

Anche se può essere usata come idratante su tutto il corpo, è meglio applicare la crema al magnesio prima di andare a letto, concentrandosi su zone specifiche. L’esperto Álvarez-Bautista consiglia di stenderla nell’interno coscia, sugli avambracci e sui polsi.

In queste zone, la pelle è più sottile, con un conseguente maggiore assorbimento del prodotto. “Questa crema può essere utilizzata anche localmente nelle zone di maggiore tensione. Anche in questo caso, si dimostra estremamente efficace”, dicono gli esperti. I benefici del magnesio sono tanti:

Quando si ha mancanza di energia: il magnesio è un minerale-chiave nei processi enzimatici che convertono il cibo in energia;

Per contrastare ansia e irritabilità;

Contro l’insonnia: risvegli e crampi notturni potrebbero essere il risultato di una mancanza di magnesio. Il magnesio infatti abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

Per combattere la sindrome premestruale: diversi studi hanno dimostrato che chi soffre della sindrome premestruale è spesso carente di magnesio;

Contro l’osteoporosi: il magnesio è coinvolto nel processo di produzione degli osteoblasti, le cellule responsabili della costruzione delle ossa. Un corretto apporto di magnesio quindi può aiutare a prevenire l’osteroporosi.