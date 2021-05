Il magnesio è un minerale davvero importante per l’organismo. Proprio per questo è essenziale consumarne quantità adeguate per non soffrire di carenze che possono causare problemi di vario tipo. Scopriamo esattamente a cosa serve il magnesio e per quale motivo è così fondamentale per la salute.

A cosa serve il magnesio

Il magnesio è un minerale indispensabile per tutti gli apparati del corpo umano. Esso infatti serve per mantenere in salute il sistema cardio-circolatorio e per regolare il battito del cuore. Inoltre è essenziale anche per mantenere corrette quantità di calcio nelle urine e per non soffrire di crampi.

Avere in corpo quantità adeguate di magnesio significa poi rimuovere le tossine e le scorie che altrimenti si accumulerebbero nell’organismo.

Cosa succede se si ha una carenza di magnesio

Le quantità di magnesio necessarie all’organismo per restare in salute dipende dal sesso e dall’età dei soggetti. Infatti le donne in gravidanza e le donne dopo i 65 anni hanno bisogno di quantità maggiori di magnesio.

Ingenerale comunque una carenza di questo minerale significa veder comparire un gran numero di disturbi. Tra i sintomi più frequenti che compaiono ci sono il mal di testa, i problemi a dormire bene e i problemi a livello circolatorio.

Sono frequenti anche i problemi intestinali e la comparsa di crampi e spasmi muscolari.

Magnesio per le donne

Il magnesio serve a tutti, ma per le donne è ancora più importante che per gli uomini. Questo minerale è infatti fondamentale durante determinati periodi di vita delle donne.

In particolare è utile durante la gravidanza e durante l’allattamento, ma è utile anche per ridurre i problemi che sorgono nel periodo mestruale. Esso allevia infatti gli sbalzi di umore e l’irritabilità che molte donne hanno durante i giorni delle mestruazioni.

Anche nel periodo della menopausa è fondamentale consumare alimenti ricchi di magnesio e a volte serve anche integrare l’alimentazione con integratori di magnesio.